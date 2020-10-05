Dil eğitimine en çok para harcayan ülkelerden biri olan Türkiye, 88 ülke arasında 77. sırada

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Bir yılda yaklaşık 250 bin öğrencinin yabancı dil edinmesi için 300-350 milyon lira kaynak harcanan Türkiye’nin bu konudaki başarı sıralamasında 88 ülke arasında 77. sırada yer aldığı bildirildi. Yabancı dil öğrenimi için kurulan SEYEV’in başkanı Seda Yekeler, Türkiye’deki dil edinme konusundaki sorunları ve çözümlerini anlatırken bu sayılara dikkat çekerek, “ikinci dil konusundaki en büyük engelin okul yıllarının başından itibaren merakın bastırılması olduğunu” söyledi.

Türkiye’yi diğer ülkelerden olumlu ve olumsuz yönde ayıran özellikleri olduğunu belirten Yekeler, “olumlu yönlerin başında Türkçede çok fazla ses olmasının geldiğini, bu noktanın özellikle Avrupa dillerinin telaffuzunda çok avantaj yarattığını” kaydetti. Yekeler, yazılı açıklamasında, “genel sorunun başında eğitimin geldiğini, yabancı dil ediniminin de eğitim sorununun alt başlıklarından biri olduğunu” vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Anadilinde okuduğunu anlama becerisini kazandıramadığımız, okuma ve araştırmayı bir macera ya da tutku düzeyinde aşılayamadığımız insanlarımıza dil edindirmeye çalışıyoruz. Dil ediniminde en büyük motivasyon iletişim kurmak ise, ikincisi de meraktır. Bilimsel gelişmeleri, kişisel zevklerimiz ya da hobilerimizle ilgili makaleleri ya da podcastleri merak eder, bizden başka insanların bizim karşılaştığımız zorlukları nasıl aştıklarını öğrenmek isteriz. Maalesef eğitim sistemimiz okula başladığında doğal olarak meraklı olan küçük çocuklarımızın merak etmelerini baskılıyor. Bence dil ediniminin önündeki en büyük engel bu. Merak öyle güçlü bir motivasyon kaynağı ki tüm zorlukları aşmanızı sağlar.”

"Okuduğumuzu anlamada 72 ülke arasında 50’nciyiz"

“Yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplum olarak okuduğumuzu anlamada çok gerilerdeyiz’’ dedi. Türkiye’nin, PISA testlerinde okuduğunu anlamada 72 ülke arasından 50’nci sırada yer aldığını ifade eden Yekeler ‘’Bu sorunu acilen çözmemiz gerekiyor. Bu bizim ikinci dildeki iletişimimizi de, toplum içi iletişimimizi de olumsuz yönde etkiliyor.”

Seda Yekeler

Education First’ün, ana dili İngilizce olmayan 1,3 milyon kişi üzerinde yapılan İngilizce yeterlilik araştırması bilgilerine işaret eden Yekeler, “Türkiye’de bir yılda yaklaşık 200 ile 250 bin öğrencinin yabancı dil eğitimi için 300 ile 350 milyon TL arası harcama yaptığını, ancak bu denli vakit ve nakit harcanmasına karşın 88 ülke arasında yapılan araştırmada Türkiye’nin 73’üncü sırada yer aldığını” vurguladı.

"Dil öğrenilmez, edinilir"

Türkiye’nin yabancı dil konusunda son sıralarda olması konusunda “tüm uzmanların sürekli aynı cümleyi kurduklarını” belirten Seda Yekeler, ‘’Sürekli 'Gramer yani dil bilgisi ağırlıklı eğitim veriliyor’ diyorlar. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki tüm bu demeçleri verenlerin de halen yabancı dili bir ders gibi anlatmaya devam etmeleri. Öğrencilerin üzerinde ‘dil bir ders değildir, öğrenilecek değil, edinilecek bir unsurdur' algısını hâlâ yaratamamalarıdır’’ görüşünü dile getirdi.

Dil edinimi konusunda kendi metoduyla eğitimler düzenleyen ve “Sen de Konuşabilirsin’’ adlı kitabı yazan Yekeler, ‘’Ben aslında ‘yabancı dil’ değil ‘ikinci dil’ demeyi tercih ediyorum. Birinci dilimiz olan ana dilimizin yanına ikinci ve üçüncü dilleri eklememiz gerek” diye konuştu.