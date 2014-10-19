Dikkat, trafikte ceza yağmuru geliyor

TBMM’­ye su­nu­lan 2015 yı­lı büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sın­dan tra­fik cezaları­na yük­lü ar­tış sin­ya­li çık­tı. Önümüzdeki yıl vatandaşlardan 2 mil­yar 699 lira trafik cezası tahsil edilmesi için bütçeye hedef kondu. 2015 ceza hedefinin tutabilmesi için bu yılki trafik cezalarından yüzde 48,5 daha fazla ceza kesilmesi gerekiyor.

Bu yılki 1.8 milyar lira





Bugün gazetesinde yer alan habere göre, ce­za he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­bil­me­si için tra­fik po­lis­le­ri­nin ce­za kes­me per­for­mans­la­rı­nı ya­rı ya­rı­ya ar­tır­ma­la­rı ge­re­ke­cek. Ger­çek­leş­ti­ril­me­si ön­gö­rü­len bu he­def, bu yıl va­tan­da­şın öde­di­ği tra­fik ce­za­la­rın­dan yüz­de 48,5 ora­nın­da da­ha faz­la ce­za öde­ye­ce­ği an­la­mı­na ge­li­yor. Tra­fik kural­la­rı­nı ih­lal eden sü­rü­cü­le­re bu yı­lın ilk 8 ayın­da 1 mil­yar 363 mil­yon li­ra tra­fik ce­za­sı ke­sil­di ve bu tu­tar tah­sil edil­di. Ola­ğa­nüs­tü bir du­rum ol­maz­sa ce­za tah­si­la­tı­nın yıl so­nun­da 1 mil­yar 817 mil­yon li­ra­ya ula­şa­ca­ğı he­sap­la­nı­yor. Hü­kü­met eğer yıl so­nu tah­si­lat ra­ka­mı­nı dik­ka­te alıp enf­las­yon ve bü­yü­me ra­kam­la­rıy­la öl­çü­lü bir tra­fik ce­za­sı tah­mi­ni he­def­le­miş ol­say­dı, 2015 için büt­çe­ye en faz­la 2 mil­yar li­ra ci­va­rın­da ce­za geliri he­de­fi ya­zı­la­cak­tı.

2 milyar lira olmalıydı





An­cak bu yıl için ar­tış he­de­fi yüz­de 48,5’e çı­ka­rıl­dı, böy­le­ce top­lan­ma­sı ön­gö­rü­len ce­za tu­ta­rı 2,7 mil­yar li­ra­ya yük­sel­til­di. Tra­fik ce­za­la­rın­da yüz­de 50’ye ya­kın tu­tar­da ge­lir tah­sil edi­le­bil­me­si için sü­rü­cü­le­re önü­müz­de­ki yıl da­ha faz­la ce­za ke­sil­me­si ge­re­ke­cek.



Aftan gelir yazılmadı





Ceza tahsilat hedefinin genel bütçe hedeflerinin 5 katına yakın tutarda artırılmasında af yasasından gelebilecek ilave tahsilatların etkili olup olmayacağı konusunda bütçede bilgi yer almıyor. Bununla birlikte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeye açıklarken yaptığı açıklamada, aftan gelebilecek bir gelir tahminini bütçeye yazmadıklarını söylemişti. Bu açıklama 2,7 milyar liralık trafik cezasının tamamına yakınının bu yıl kesilecek trafik cezalarından oluşabileceğini işaret ediyor.





Hedef 9 milyar lira





2015 bütçesine göre önümüzdeki yıl vatandaşlara kesilecek toplam ceza tutarının ise yüzde 13, yani 1 milyar liranın üzerinde artarak 8,9 milyar liraya çıkarılması hedeflendi. Bu cezanın 3,7 milyar lirasını vergi cezaları, 2,7 milyar lirasını trafik cezaları, 1,8 milyar lirasını çevre ve karayolu taşımacılığı gibi idari para cezaları, 520 milyon lirasını yargı cezaları ve 202 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturacak.