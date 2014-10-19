T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dikkat, trafikte ceza yağmuru geliyor

Ye­ni büt­çe­ye gö­re önü­müz­de­ki yıl dev­let vatandaşlar­dan 2,7 mil­yon li­ra tra­fik ce­za­sı tah­sil edilme­si he­def­leni­yor

19 Ekim 2014 19:18

TBMM’­ye su­nu­lan 2015 yı­lı büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sın­dan tra­fik cezaları­na yük­lü ar­tış sin­ya­li çık­tı. Önümüzdeki yıl vatandaşlardan 2 mil­yar 699 lira trafik cezası tahsil edilmesi için bütçeye hedef kondu. 2015 ceza hedefinin tutabilmesi için bu yılki trafik cezalarından yüzde 48,5 daha fazla ceza kesilmesi gerekiyor.

 

Bu yılki 1.8 milyar lira



Bugün gazetesinde yer alan habere göre, ce­za he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­bil­me­si için tra­fik po­lis­le­ri­nin ce­za kes­me per­for­mans­la­rı­nı ya­rı ya­rı­ya ar­tır­ma­la­rı ge­re­ke­cek. Ger­çek­leş­ti­ril­me­si ön­gö­rü­len bu he­def, bu yıl va­tan­da­şın öde­di­ği tra­fik ce­za­la­rın­dan yüz­de 48,5 ora­nın­da da­ha faz­la ce­za öde­ye­ce­ği an­la­mı­na ge­li­yor. Tra­fik kural­la­rı­nı ih­lal eden sü­rü­cü­le­re bu yı­lın ilk 8 ayın­da 1 mil­yar 363 mil­yon li­ra tra­fik ce­za­sı ke­sil­di ve bu tu­tar tah­sil edil­di. Ola­ğa­nüs­tü bir du­rum ol­maz­sa ce­za tah­si­la­tı­nın yıl so­nun­da 1 mil­yar 817 mil­yon li­ra­ya ula­şa­ca­ğı he­sap­la­nı­yor.  Hü­kü­met eğer yıl so­nu tah­si­lat ra­ka­mı­nı dik­ka­te alıp enf­las­yon ve bü­yü­me ra­kam­la­rıy­la öl­çü­lü bir tra­fik ce­za­sı tah­mi­ni he­def­le­miş ol­say­dı, 2015 için büt­çe­ye en faz­la 2 mil­yar li­ra ci­va­rın­da ce­za geliri he­de­fi ya­zı­la­cak­tı.

 

2 milyar lira olmalıydı



An­cak bu yıl için ar­tış he­de­fi yüz­de 48,5’e çı­ka­rıl­dı, böy­le­ce top­lan­ma­sı ön­gö­rü­len ce­za tu­ta­rı 2,7 mil­yar li­ra­ya yük­sel­til­di. Tra­fik ce­za­la­rın­da yüz­de 50’ye ya­kın tu­tar­da ge­lir tah­sil edi­le­bil­me­si için sü­rü­cü­le­re önü­müz­de­ki yıl da­ha faz­la ce­za ke­sil­me­si ge­re­ke­cek.


Aftan gelir yazılmadı



Ceza tahsilat hedefinin genel bütçe hedeflerinin 5 katına yakın tutarda artırılmasında af yasasından gelebilecek ilave tahsilatların etkili olup olmayacağı konusunda bütçede bilgi yer almıyor. Bununla birlikte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeye açıklarken yaptığı açıklamada, aftan gelebilecek bir gelir tahminini bütçeye yazmadıklarını söylemişti. Bu açıklama 2,7 milyar liralık trafik cezasının tamamına yakınının bu yıl kesilecek trafik cezalarından oluşabileceğini işaret ediyor.



Hedef 9 milyar lira



2015 bütçesine göre önümüzdeki yıl vatandaşlara kesilecek toplam ceza tutarının ise yüzde 13, yani 1 milyar liranın üzerinde artarak 8,9 milyar liraya çıkarılması hedeflendi. Bu cezanın 3,7 milyar lirasını vergi cezaları, 2,7 milyar lirasını trafik cezaları, 1,8 milyar lirasını çevre ve karayolu taşımacılığı gibi idari para cezaları, 520 milyon lirasını yargı cezaları ve 202 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturacak.

ETİKETLER

trafikpoliscezatrafik cezası

İlgili Haberler

Yeni yılda vergiler, trafik cezaları ve değerli kâğıt bedelleri ne kadar?

2014 yılı için yeniden değerlenme oranı yüzde 3,93 olarak belirlendi

Vergi ve trafik cezaları yapılandırılıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'Torba yasa' ile yaklaşık 6 milyon aracı kapsayan MTV borcu ve trafik para cezalarını yapılandıracaklarını açıklayıp araç sahiplerini yapılandırmaya davet etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24