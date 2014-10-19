Dikkat, trafikte ceza yağmuru geliyor

TBMM’ye sunulan 2015 yılı bütçe yasa tasarısından trafik cezalarına yüklü artış sinyali çıktı. Önümüzdeki yıl vatandaşlardan 2 milyar 699 lira trafik cezası tahsil edilmesi için bütçeye hedef kondu. 2015 ceza hedefinin tutabilmesi için bu yılki trafik cezalarından yüzde 48,5 daha fazla ceza kesilmesi gerekiyor.
Bu yılki 1.8 milyar lira
Bugün gazetesinde yer alan habere göre, ceza hedefinin tutturulabilmesi için trafik polislerinin ceza kesme performanslarını yarı yarıya artırmaları gerekecek. Gerçekleştirilmesi öngörülen bu hedef, bu yıl vatandaşın ödediği trafik cezalarından yüzde 48,5 oranında daha fazla ceza ödeyeceği anlamına geliyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere bu yılın ilk 8 ayında 1 milyar 363 milyon lira trafik cezası kesildi ve bu tutar tahsil edildi. Olağanüstü bir durum olmazsa ceza tahsilatının yıl sonunda 1 milyar 817 milyon liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Hükümet eğer yıl sonu tahsilat rakamını dikkate alıp enflasyon ve büyüme rakamlarıyla ölçülü bir trafik cezası tahmini hedeflemiş olsaydı, 2015 için bütçeye en fazla 2 milyar lira civarında ceza geliri hedefi yazılacaktı.
2 milyar lira olmalıydı
Ancak bu yıl için artış hedefi yüzde 48,5’e çıkarıldı, böylece toplanması öngörülen ceza tutarı 2,7 milyar liraya yükseltildi. Trafik cezalarında yüzde 50’ye yakın tutarda gelir tahsil edilebilmesi için sürücülere önümüzdeki yıl daha fazla ceza kesilmesi gerekecek.
Aftan gelir yazılmadı
Ceza tahsilat hedefinin genel bütçe hedeflerinin 5 katına yakın tutarda artırılmasında af yasasından gelebilecek ilave tahsilatların etkili olup olmayacağı konusunda bütçede bilgi yer almıyor. Bununla birlikte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeye açıklarken yaptığı açıklamada, aftan gelebilecek bir gelir tahminini bütçeye yazmadıklarını söylemişti. Bu açıklama 2,7 milyar liralık trafik cezasının tamamına yakınının bu yıl kesilecek trafik cezalarından oluşabileceğini işaret ediyor.
Hedef 9 milyar lira
2015 bütçesine göre önümüzdeki yıl vatandaşlara kesilecek toplam ceza tutarının ise yüzde 13, yani 1 milyar liranın üzerinde artarak 8,9 milyar liraya çıkarılması hedeflendi. Bu cezanın 3,7 milyar lirasını vergi cezaları, 2,7 milyar lirasını trafik cezaları, 1,8 milyar lirasını çevre ve karayolu taşımacılığı gibi idari para cezaları, 520 milyon lirasını yargı cezaları ve 202 milyon lirasını da diğer cezalar oluşturacak.