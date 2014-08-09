Vergi ve trafik cezaları yapılandırılıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren tasarının, MTV borcu ve trafik para cezası olan yaklaşık 6 milyon kişi ile araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar için çok önemli fırsat sunduğunu belirterek, "6 milyon araç sahibini bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum" dedi. AA'ya konuşan Bakan Şimşek, bu kapsamda yapılandırılacak kamu alacağı tutarının toplamının ise 10,4 milyar lira seviyesinde olduğunu bildirdi.

Mecliste görüşülmesi devam eden ancak yasalaşmasına kesin gözüyle bakılan Tasarıdan en fazla yararlanacak kesimin araç sahipleri olacağına dikkati çeken Şimşek, bu kişilerin borç yüklerinde önemli bir azalma olacağını ifade etti.

Şimşek, yıllar boyunca araç muayenesini yaptırmadığı için MTV ve trafik cezalarını da aksatan araç sahiplerinin, kanun çıktıktan sonra hemen hareket etmeleri halinde önemli avantajlar elde edeceklerini söyledi. Bakan Şimşek, bu avantajların elbette Tasarı yasalaştıktan sonra hayata geçeceğini ancak araç sahiplerinin şimdiden bu konuda hazırlık yapmaları ve yasayı takip etmeleri gerektiğini dile getirdi.

‘Faiz yükü inecek’

Araç muayenesini kaçırdıkları için yüksek gecikme faizi ödeyecek vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:"Torba Yasa ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu ve trafik para cezası olan yaklaşık 6 milyon kişi ile araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar için çok önemli bir fırsat geliyor. Araç sahibi mükelleflerimiz, 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyle vadesi geldiği halde ödenmemiş MTV borçları ile bu tarihten önce kesinleşmiş trafik para cezalarını yasa kapsamında ödeyebilecek. Ayrıca, araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış olanlara da yasayla önemli bir avantaj sunuyoruz. Söz konusu araç sahipleri, bu yılın sonuna kadar muayenelerini yaptırmaları koşuluyla muayene ücretleri üzerinden gecikilen süre için alınması gereken aylık yüzde 5 gecikme faizi yerine daha düşük oranlarda hesaplanan gecikme faizi ödeyecek."

‘10,4 milyar lira alacak var’

Kanunun kapsadığı 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle MTV borcu olan yaklaşık 3,7 milyon mükellefin toplam borç tutarı 5,8 milyar lira iken aynı sayılarda trafik idari para cezasından borçlu mükellefin borç tutarının 4,6 milyar lira seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, buradaki mükerrerlik de dikkate alındığında yapılan düzenlemenin yaklaşık 6 milyon araç sahibini ilgilendirdiğini ifade etti. Bu kapsamda yapılandırılacak kamu alacağı tutarının toplamının 10,4 milyar lira seviyesinde olduğuna işaret eden Şimşek, araç sahiplerini bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

MTV mükelleflerine sağlanan imkanlar

Tasarı ile MTV mükelleflerine sağlanan imkanlar şöyle: 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), bu vergiye bağlı vergi cezalarının tamamı, Gecikme faizi/gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar, yapılanma kapsamında ödenecek, Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden ise vazgeçilecek.





Trafik cazaları ile ilgili

Trafik idari para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların tamamı, bu cezalara uygulanan aylık yüzde 5 oranındaki faizler yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar, yapılanma kapsamında ödenecek. Aylık yüzde 5 oranında hesaplanan faizlerin tahsilinden ise vazgeçilecek.

Yasa kapsamında yapılandırılan tutarlar peşin, 6, 12 ve 18 eşit taksitte ödenebilecek. 31 Aralık 2013 tarihinden önce verilmiş olan ve tutarı 120 liranın altında kalan trafik idari para cezalarının ilgililerine tebliğ edilmesinden, tebliğ edilmiş olanların ise tahsil edilmesinden vazgeçilecek.





Muayene ile ilgili





Araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlara da önemli avantajlar sağlanıyor. Bu kişilere, 31 Aralık 2014 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken aylık yüzde 5 gecikme faizi yerine araçlarını daha düşük bir maliyetle muayene ettirebilmeleri imkanı verilecek.

Söz konusu araç sahipleri, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için ise aylık yüzde 1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyecek.