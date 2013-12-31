Yeni yılda vergiler, trafik cezaları ve değerli kâğıt bedelleri ne kadar?

Maliye Bakanlığı, yüzde 3,93'lük yeniden değerlenme oranına göre artırılan yeni vergiler ile değerli kâğıt bedellerini açıkladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Söz konusu artırımdan sonra, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 859 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.

Aynı yaş grubundaki motosikletlerin vergisi de 102 lira ile bin 298 lira arasında olacak. 1-6 yaş arasındaki minibüslerin vergisi 644 lira, panelvan ve motorlu karavanların vergisi 859-bin 298 lira, otobüs ve benzerlerinin bin 623-2 bin 598 lira, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinin vergileri ise 579-2 bin 925 lira arasında uygulanacak.

Yeni tarifeye göre, 1-3 yaş arasındaki uçak ve helikopterlerin vergisi de 10 bin 853-43 bin 431 lira arasında değişecek.

Trafik cezaları Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yükselecek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek. Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler 172 lira, yüzde 30'dan fazla aşan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Özel İletişim Vergisi

Öte yandan Bakanlık, diğer bir tebliğle de Özel İletişim Vergisi uygulamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu tebliğde, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarının 2013'te 39 lira olarak belirlendiği, 1 Ocak 2014'ten itibaren ise 40 lira olarak uygulanacağı belirtildi.

Değerli kâğıt bedelleri

Maliye Bakanlığı, 2014 yılı için değerli kâğıt bedellerini de belirledi.

Bakanlığın konuya ilişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili Kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 7,55 lira ile 15,10 lira arasında satılacak. Bu yıl 72 lira olan pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 75 lira olacak.

Yabancılar için ikamet tezkereleri 206 lira, nüfus cüzdanları 6,75 lira, aile cüzdanları 69 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 92,50 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iş makinesi tescil belgesi 69,50 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 4,75 lira, Mavi Kart ise 6,75 liradan satılacak.

2013 ve 2014 yılındaki değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kâğıdın Cinsi 2013 (TL) - 2014 (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı: 7,25 - 7,55

b) Beyanname: 7,25 - 7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet: 14,50 - 15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar: 72,00 - 75,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri: 198,00 - 206,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları: 6,50 - 6,75

7 - Aile cüzdanları: 66,00 - 69,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 89,00 - 92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri): 89,00 - 92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi: 89,00 - 92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi: 66,50 - 69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi: 66,50 - 69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı): 4,50 - 4,75

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,00 6,75

KDV iade oranında sınır yükseltildi

Öte yandan, Maliye Bakanlığının, ''Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili 2013 yılında geçerli olan 17 bin lira tutarındaki sınır, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (yüzde 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17 bin 700 lira olarak uygulanacak.

2014'te damga vergisine tabi kağıtlardan alınacak vergiler

Yeni yılda, damga vergisine tabi kağıtlardan vergi oranları yüzde 3,93 artacak.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1 Ocak 2014'ten itibaren, yüzde 3,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yılbaşından itibaren, belli parayı ihtiva eden akitlerle ilgili kağıtlardan binde1,89- binde 9,48 oranında, belli parayı ihtiva etmeyenlerden ise 41,20 ile 231,10 lira arasında damga vergisi alınacak.

Ticari işlemlerde kullanılan emtia senetlerinin damga vergisi, 60 kuruş ile 14,40 lira arasında değişecek. Ticari belgeler için 6,40- 31,80 lira arasında damga vergisi ödenecek.

Makbuzlar ve diğer kağıtlardan ise binde 7,59 ile binde 9,48 arasında değişen oranlarda damga vergisi alınacak.

Yeni yılda yıllık Gelir Vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira, Kurumlar Vergisi ile Gümrük Vergisi beyannamelerindeki 55 lira, KDV, muhtasar ve diğer vergi beyannamelerindeki damga vergisi de 27,20 lira olacak.

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için 20,30 lira, elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyannamesi için ise 32,30 lira damga vergisi ödenecek.

Öte yandan ilgili kanun uyarınca her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da yeniden değerleme oranında artırıldı. Yılbaşından itibaren her bir kağıttan alınacak damga vergisi tutarı, 1 milyon 545 bin 852,40 lirayı aşamayacak.

Çevre Temizlik Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi

Bakanlığın konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacak.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, belirlenen ilgili tarifelerin 7. grubun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek.

Gelir vergisi

Gelir Vergisi'ne tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifeye göre, 1 Ocak itibarıyla 2014 yılı gelirlerinin vergilendirmesinde birinci dilim 11 bin liraya kadar yüzde 15, ikinci dilim 27 bin liranın 11 bin lirası için bin 650 lira, fazlası için yüzde 20 olarak belirlendi.

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014'te elde edilen kira gelirleri için 3 bin 300 lira olarak tespit edildi.

2013 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı da yüzde 53,11 olarak hesaplandı.

Yeni yılda maktu harçlara düzenleme

Yeni yılda maktu harçlar, yüzde 3,93 artacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri (Seri No: 71) ile (Seri No:72), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 140,50 liraya, B sınıfı sürücü belgesi harcı 346,70 liraya çıkacak. Yargı harçları ise 11,70 lira ile 206,10 lira arasında değişecek.

Yeni yılda noterler işleme göre, değer ve ağırlık üzerinden binde 1,13 ile binde 4,55 harç alacak. Yurt dışından beraberinde telefon getirenler ise 100 lira yerine 119,50 lira harç ödeyecek.

Öte yandan, 1 Ocak 2014’ten itibaren Türkiye konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasında "1 ABD Doları = 2,00 lira" olarak belirlendi. Bu işlemlere uygulanacak emsal sayıları ise noter harçlarında 2,60, konsolosluk, gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacaklar ile maktu harçlar için 1,27, liman işlemleri harçları için 1,03, pasaport harçları için 1 oldu.

Yürürlükte olan ile yılbaşından itibaren uygulanacak bazı harç miktarları şöyle:

2013 | 2014

Pasaport harçları:

- 6 aya kadar 92,55 96,10

- 1 yıl için 135,20 140,50

- 2 yıl için 220,65 229,30

- 3 yıl için 313,25 325,50

- 3 yıl üzeri 441,40 458,70

Yurt dışından beraberinde getirilen telefon 100,00 119,50

Yargı harçları:

- Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 11,30 11,70

- Asliye ve idare mahkemesine başvuru 24,30 25,20

Yabancılara çalışma izin belgesi:

- 1 yıl süreli 158,25 164,40

- 3 yıla kadar 476,30 495,00

Sürücü belgesi harçları:

- A, F ve H sınıfı 110,8 115,10

- B sınıfı 333,6 346,70

- Uluslararası 222,4 231,10

Avcılık belgesi:

- Avcılık derneklerine dahil olanlar için 135,50 140,80

- Avcılık derneklerine dahil olmayanlar için 148,10 153,90

Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 618,50 642,80

Silah bulundurma 989,55 1.028,40