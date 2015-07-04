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Yaşam
Deutsche Welle

Dikkat kanguru çıkabilir!

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Sauerland bölgesinde yetkililer kime ait olduğu bilinmeyen kaçak bir kangurunun peşine düştü.

04 Temmuz 2015 18:16


Skippy adı verilen kangurunun son olarak perşembe akşamı Olsberg yakınlarında görüldüğü bildirildi. Daha önce de pek çok kişi Brilon zabıtasını arayarak bir kanguru gördüğü ihbarında bulunmuştu.

Kaçak kanguru bir avcı tarafından videoya çekildi. Batı Alman Radyo-TV Kurumu'na (WDR) gördüklerini anlatan avcı "Yaşadığım gerçekten çok ilginç bir olaydı" şeklinde konuştu.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada kangurunun nereden geldiğinin ve sahibinin bilinmediği, ancak trafik için tehlike unsuru teşkil ettiğinden dolayı biran önce yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Medebach'da yaşayan birkaç kişinin kanguru sahibi olduğu ancak buradaki kanguruların sayımının yapıldığı ve eksik kanguru olmadığı belirtildi. Bölgede şu sıralar herhangi bir sirkin de bulunmadığı kaydedildi.

İlk kaçak kanguru vakası değil

Daha önce de bir kanguru Ulm kentindeki sirkten kaçmış, tren raylarında çekilmiş bir fotoğrafı uzun süre sosyal medyada espri unsuru olmuştu. Eschborn'da özel bir arazide tutulan iki kangurunun firarı da oldukça kısa sürmüştü. Son olarak geçen nisan ayında Brühl kentinde kayıplara karışan iki kanguru ise daha sonra kendi başına geri dönmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Kuzey Ren VestfalyaSauerlandSkippyOlsbergBrilonAlman Radyo-TV KurumuUlmBrühlWelle Türkçe DW/dpaBW

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