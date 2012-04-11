Dikkat kalp piliniz "hack"lenebilir!

Tedavi amacıyla ve cerrahi müdahaleyle vücuda yerleştirilen donanımların, insan hayatını riske edebildiği belirtildi. Yapılan araştırmalar, örneğin kalbin düzenli çalışmasını sağlayan bir donanımın üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesinin ve daha da önemlisi, bunun, düzenli çalışmasının sekteye uğratılabilabileceğini gösteriyor.

Kalbin, anormal hızda atımını durdurarak tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç şeklinde tanımlanan Defibrilatör, bu çerçevede kötü niyetli kişilerin hedef olarak seçebilecekleri bir cihaz olarak ifade ediliyor.

Kalp ritmini düzenleyen "Kalp Pili" de hacker tehdidi altındaki donanımlardan bir diğeri. Uzmanların açıklamalarına göre, tıpkı bir röle istasyonunun yaptığı gibi radyo dalgalarının yeniden yayımlanması defibrilatör'ün durdurulmasına yetiyor. Araştırmacılar, vücuda yerleştirilen benzer donanımların kötü niyetli eylemlere korunaklı hale getirilmesi için çalışılması gerektiğini belirtiyorlar.

Güvenlik firması McAfee'nin araştırmacılarından Barnaby Jack, vücuda yerleştirilen ve hastaların durumlarını takipte kullanılan cihazların ana bilgisayarla aralarındaki kablosuz bağlantıların, bunlara izinsiz erişim için bir kanal vazifesini gördüğünü söylüyor. Diyabet tedavisinde kullanılan insülin pompasının ana bilgisayarla etkileşimde kullandığı kablosuz bağlantıyı yaklaşık 2 haftada ortaya çıkarttığını anlatan Jack, 90 metre mesafeden bu pompanın çalışmasını durdurmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Massachusetts Amherst Üniversitesi, bilgisayar bilimleri öğretim üyesi Profesör Kevin Fu, benzer şekilde Defibrilatör cihazının kontrolünün ele geçirilebileceğini ifade eden bir diğer isim. Prof. Fu, bulduğu spesifik radyo frekansları aracılığıyla medikal cihazı durdurup, yeniden çalıştırmayı başardığını açıklıyor. Laboratuvar çalışmalarına göre, kötü niyetli kişilerin adı geçen medikal donanımların "haberleşme" sinyallerini yakalamaları mümkün.

Vücut içi medikal cihazların gelecekte çok daha fazla erişim boyutuna sahip olacaklarına dikkat çeken gözlemciler, bu nedenle üretici firmaların güvenlik unsususnu ön planda tutmalarının gerektiğini belirtiyorlar.

Murat Çehreli / Turk.Internet.com