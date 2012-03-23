Kalp krizi iki hafta önce ‘geliyorum’ diyor

T24 - ABD’de yapılan bir araştırma sonucunda, kalp krizi geçiren kişilerin kriz sinyalini en az iki hafta önceden verdiği ortaya çıktı. Krizin atardamarlardaki kan ölçümleri sayesinde tahmin edilmesinin mümkün olduğu görüldü.

Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, daha önce kalp krizi geçirmiş 50 kişi ile sağlıklı kişilerin atardamarlarındaki kan hücreleri karşılaştırıldı. Buna göre, kriz geçiren kişilerde “CEC” adı verilen kan hücreleri daha çok bulunuyor.

Sağlıklı kişilerde mililitre kan başına 2 ila 5 arasında kalan CEC hücreleri, kalp krizi geçiren kişilerde 12 ila 51 arasında çıkıyor. Boyutları da nispeten daha büyük ve şekilsiz olan hücreler, krizin iki hafta kadar öncesinde çoğalmaya başlayarak haber veriyor.

Kalp krizlerinin çoğu, kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla oluşuyor. Kolesterol ve bazı yabancı maddelerin oluşturdukları tabakalarla daralan damarlar zamanla tıkanabiliyor. Kan akışının devam edebilmesi için kırılan bu tabakalar kana karışarak pıhtı halini alınca kalp damarları tıkanarak krize neden oluyor.



2 yıla uygulanabilir



Uzmanlar, işte kalp damarlarındaki CEC hücrelerinde bu dönemde başladığı düşünülen artışın, krizin habercisi olarak tanımlanabileceğini söylüyor. Birçok kriz, kalp ağrısıyla doktora başvurup hiçbir bulguya rastlanmadağı için eve gönderilen hastalarda takip eden birkaç gün içinde görülüyor.

Araştırmayı yürüten doktorlardan Raghava Gollapudi, “Bir veya iki yıl içerisinde hastanelerin acil birimlerinde yapılacak kan testleriyle kriz riski taşıyan insanları tespit etmek mümkün olacak” diye konuştu.