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Dikkat erkek var! Boşanmak isteyen karısını yolda defalarca bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı!

Denizli'de boşanmak istediği için eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

09 Şubat 2015 19:57

Denizli’de kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan şahıs, daha sonra eşinin üzerine çıkarak bıçağı boğazına dayadı. Bir anlık dalgınlığından yararlanılarak müdahale edilen şahıs etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ayşe Ö. isimli kadın, bir süredir anlaşamadığı D.Ö’den boşanmak istedi.

Bunun üzerine başlayan tartışmaların ardından D.Ö. karısı Ayşe Ö.’yü de yanına alarak sokakta yürümeye başladı. Yanında getirdiği bıçağı çıkaran D.Ö. bir anda eşini bıçaklamaya başladı.

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Kova ile müdahale

 

Tüm karşı koymalarına karşın eşini bıçak darbeleriyle yere düşüren D.Ö. eşinin üzerine çıkarak bıçağı boğazına dayadı. Elindeki bıçakla boğazına da darbe vuran şahsa yoldan geçen bir vatandaş müdahale etmek istedi. Kimsenin yaklaşmamasını isteyen D.Ö. daha sonra telefonla polisi aradı. Bu sırada bir vatandaş kovayla D.Ö.’ye müdahale ederek kadını kurtardı.

 

Başörtüsü kana bulandı

 

Kadının başörtüsünün kandan dolayı kırmızı renge büründüğü görünürken, kadın daha sonra olay yerinde bulunanlar tarafından ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan tüm olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Bıçaklanan kadının durumu ağır

 

Olayın ardından polis ekipleri incelemelerde bulunurken, D.Ö. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. A.Ö.’nün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

 

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