2014’te 257 kadın, erkekler tarafından öldürüldü!

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, "2014 Kadına Yönelik Hak İhlalleri" raporunu açıkladı. Rapora göre 2014 yılında 282 kadın taciz ve tecavüze uğrarken, 257 kadın ise erkekler tarafından öldürüldü.

Zaman'da yer alan habere göre, kadına şiddeti protesto eden dövizler eşliğinde yapılan açıklamayı okuyan Mürvet Yılmaz "Günde en az bir kadın erkekler tarafından öldürülmektedir" dedi.

‘Devlet koruması caydırıcı değil'

Önlem olarak alınan uzaklaştırma ve devlet koruması gibi uygulamaların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu savunan Yıldız, "Uzaklaştırma süresi biter bitmez erkek kadına şiddet uygulamakta, öldürmektedir. Bir anlamda tüm kadınlar en temel hak olan yaşam hakkının ihlali ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Erkek egemen devlet ve erkekler tarafından gerçekleşen kadınlara yönelik bu şiddet sarmalı bilinçli ve sistematik bir cins kırımıdır" dedi.

‘Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı suskunluğunu sürdürüyor’

Yıldız açıklamasını şöyle sürdürdü: "2014 yılında 575 kadın erkekler tarafından şiddet görmüş, 282 kadın erkekler tarafından taciz ve tecavüze uğramış, 257 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Ulaşılamayan ya da devletin organları tarafının elinde bulunan ve kamuoyu ile paylaşılmayan şiddet olaylarını düşünürsek, bu rakamların daha kabarık olduğu, olacağı görülecektir. Erkek egemen devletin Aile ve sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslamoğlu, bu konudaki suskunluğunu sürdürmektedir."

‘Kadınlar hayatın her alanında şiddete uğruyor'

Türkiye'nin 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni çekincesiz olarak kabul ettiğini hatırlatan Yıldız, İHD Kadın Hakları Komisyonu olarak Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi ve Cedaw'dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Kadınlar yaşamın her alanında; evde, sokakta, iş yerinde en yakınları tarafından şiddete uğramaktadır" dedi.