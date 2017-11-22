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Eğitim

Dikkat eksikliğine dikkat çekti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İlkokulu'nda düzenlenen 'Dikkat eksikliği' konulu seminerde konuşan Klinik Psikolog Büşra Angıner, çocukların öğrenme süreçlerinde nerede zorlandığının tespit edilmesi gerektiğini ve ödev soruml

22 Kasım 2017 15:54

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İlkokulu\'nda düzenlenen \'Dikkat eksikliği\' konulu seminerde konuşan Klinik Psikolog Büşra Angıner, çocukların öğrenme süreçlerinde nerede zorlandığının tespit edilmesi gerektiğini ve ödev sorumluluğunun ailede değil, öğrencide olduğunu söyledi.
Mavişehir İlkokulu\'nda velilere yönelik düzenlenen seminerde, Klinik Psikolog Büşra Angıner dikkat eksiliği ve öğrenme metotları hakkında bilgi verdi. Angıner, ders çalışma, ödev sorumluluk bilincinin okul hayatının ilk 3 yılında şekillendiğini, aile tutumlarının bu konuda önemli bir rol oynadığını söyledi. Ödev ya da ders çalışmanın çocuğun sorumluluğu olduğunu hatırlatan Angıner, yalnız ders çalışmayan, çeşitli bahanelerle derste sürekli yerinden kalkan çocukların mutlaka bir uzman desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi.
\'BIRAKIN DÜŞSÜN, YARALANSIN KALKMAYI ÖĞRENSİN\'
İnteraktif gerçekleşen sohbette veliler evde en çok \"Hadi! Ödevin yok mu? Ders çalış\" diye çocuklarını sık uyarmak zorunda kaldıklarını dile getirience Angıner, şöyle dedi:
\"Siz çocuklarınızın anne, babasısınız, öğretmeni değil. Sizce daha kaç yıl çocuklarınıza ders çalış diyeceksiniz? Sadece ergenlik dönemine kadar bu zorlamalarla çocuğa ders çalışabileceğini söylersiniz, ergenlikten sonra da çatışmalar şiddetlenir. Sorumluluk bilinci ailede başlar. Aileler \'Ödevimiz var mı?\' diye sormamalı. Çünkü ödev öğrencinin sorumluluğudur. Gerekirse sorumsuzluğunun sonuçlarını yaşayarak öğrenmesine izin verin. Bırakın düşsün yaralansın, kalkmayı öğrensin.\"
\'ÖDEV CEZA, TABLET ÖDÜL OLMAMALI\'
Ailelerin ödül ve ceza sistemi ile çocuklarının ders çalışmasına ya da ödev yapmasına teşvik etmemelerinin önemine değinen Angıner, \'Çocuğum ödevini yap, tabletle oyna\' ya da \'ödevini yapmazsan tabletle oynayamazsın\' gibi yaklaşımların çocukların sebep- sonuç ilişkisini yaşamasına engel olduğunu, ödevi ceza, tableti ödül gibi algıladıklarını belirtti. Ailelerin sınırları net olarak çizmesinin ve bu sınırlarda tutarlı olmalarının çocukların kişilik gelişiminde önemli rol oynadığını hatırlatarak, akademik ve sosyal başarısı yüksek çocukların sorumluluk bilinci gelişmiş, empati yeteneği yüksek, sınırları bilen çocuklar olduğuna dikkat çekti.

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