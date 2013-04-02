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Sağlık

Dikkat eksikliği otizme dönüşebilir!

Yapılan bir araştırmaya göre, 6 aylık bebeklerde görülen dikkat eksikliği daha sonraki dönemlerde otizme dönüşebilir

02 Nisan 2013 13:46

ABD'de yapılan bir araştırma, 6 aylık bebeklerde görülen dikkat eksikliğinin daha sonraki dönemlerde otizme dönüşebileceğini ortaya koydu.

Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, çalışma sırasında uygulanan “Temel Tepki Öğretimi” yönteminin beyin hareketlerinde ciddi değişiklikler yarattığı belirtilirken, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizm ve otizm tedavisindeki yeni gelişmelere dikkat çekildi.

Yale Üniversitesi Çocuk Merkezi Direktörü Fred Volkmar, bir başka araştırmada ise cinsiyet hücrelerindeki spontane mutasyonların otizme yol açabildiğinin belirlendiğini belirtti. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Volkmar gelişmelere rağmen araştırmalara maddi kaynak yaratılması ve otistik çocuklara doğru tedavi yönteminin bulunması gibi konularda sorunlar yaşandığına vurgu yaptı.

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