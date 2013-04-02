Dikkat eksikliği otizme dönüşebilir!

ABD'de yapılan bir araştırma, 6 aylık bebeklerde görülen dikkat eksikliğinin daha sonraki dönemlerde otizme dönüşebileceğini ortaya koydu.

Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, çalışma sırasında uygulanan “Temel Tepki Öğretimi” yönteminin beyin hareketlerinde ciddi değişiklikler yarattığı belirtilirken, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizm ve otizm tedavisindeki yeni gelişmelere dikkat çekildi.

Yale Üniversitesi Çocuk Merkezi Direktörü Fred Volkmar, bir başka araştırmada ise cinsiyet hücrelerindeki spontane mutasyonların otizme yol açabildiğinin belirlendiğini belirtti. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Volkmar gelişmelere rağmen araştırmalara maddi kaynak yaratılması ve otistik çocuklara doğru tedavi yönteminin bulunması gibi konularda sorunlar yaşandığına vurgu yaptı.