Dikecek hastane aranırken, 3 yaşındaki çocuk parmağından oldu

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 3 yaşındaki Bulut Bayram Çakır\'ın geçen 2 Eylül akşamı kopan sağ baş parmağı, götürüldüğü devlet hastanesinde dikilemedi. Sevk için uzun süre uygun hastane arandıktan sonra saat 00.40\'da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezin\'e sevkedilen küçük çocuğun kapan parmağı, gecikme nedeniyle yerine dikilemedi. Tokat\'a dönen ailesi hastaneden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olay 2 Eylül\'de Reşadiye İlçesine bağlı Kızılcaören Köyü\'nde meydana geldi. Rasim-Havva Çakır çiftinin en büyük çocukları Bulut Bayram Çakır evlerinin önünde küçük baltayla odun kesmeye çalıştı. Bu sırada küçük çocuk baltayı sağ başparmağına vurdu. Küçük balta çocuğun baş parmağını birinci boğumundan kopardı. Bulut Bayram\'ın ağlama sesini duyan babası Rasim Çakır, oğlunu ve kopan parmağının parçasını alarak Reşadiye Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük Bulut Bayram ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Akşam saatlerinde hastaneye giriş yapan Bulut Bayram Çakır\'ın kopan parmağı iddiaya göre dikilemedi ve başka bir ile sevk edilmesi kararlaştırıldı. İddiaya göre saatlerce hastanede bekleyen Çakır ailesi, daha sonra Malatya Turgut Özal Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Fakat burada doktorlar, fazla zaman geçtiği için kopan parmağın dikilemediği belirtti. Aile bunun üzerine Tokat\'a geri döndü.

\"6 SAAT HASTANEDE TUTTULAR\"

Köyde çiftçilik yapan Rasim Çakır, olay sonrası akşam saatlerinde Tokat Devlet Hastanesine geldiklerini ifade ederek, \"Tokat Devlet Hastanesi bizi geç bıraktı. Altı saat hastanede tutulduk, sonuçta çocuğumuz parmağından oldu. Altı saat hastane aradılar. Saat 19.00\'da olay gerçekleşmiş ama saat 22.00\'da Malatya\'daki doktoru arıyorlar. O doktorda, \'benim yapacağım hiç bir şey yok, bana gelse geç kalır. Bu çocuk gidecek en yakın birimde parmağı dikilecek\' dedi. Ona rağmen bizi gece 01.30\'da Malatya’ya sevk ettiler. Malatya bizim girişimizi sevkten yapmadı. Daha sonra normal giriş yaptık, ertesi sabah saat 09.00\'da çocuğa müdahale oldu. Gider gitmez müdahale yapılmadı\" dedi.

\"ÇOCUĞUM ASKER, POLİS OLAMAYACAK\"

Yaşanan bu olayın peşini bırakmayacağını belirten baba Rasim Çakır, \"Şu anda çocuğun parmağı yok, parçası yok. Bu çocuğun geleceğini Tokat Devlet Hastanesi kararttı. Bu çocuk asker olamayacak, polis olamayacak. Bu çocuğun geleceğini nasıl karartabilirsiniz. \'Gerekli birimlere söylendi, bakanlığın haberi var\' dediler. Neden benim çocuğum helikopterle başka bir hastaneye götürülüp de parmağı dikilmedi, ben onu anlamıyorum. 6 saat beni devlet hastanesi bekletti, sonuç bu parmaktan olduk. Bu işin peşini bırakmayacağım, cezalarını çekecekler. Benim çocuğum parmağından oldu, başkasının çocuğu da böyle mağdur olmasın. Bunun arkasında duracağım. Gerekli hukuki işlemlerimizi başlatacağım\" dedi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Sağlık İl Müdürlüğü ise konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Müdürlüğün açıklamasında 2 Eylül\'de Bulut Bayram Çakır\'ın aynı gün 19.20\'da Reşadiye Devlet Hastanesine başvurduğu ve sonrasında sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesine saat 21.06 da giriş yaptığı belirtildi. Çocuğun önce doktor Ufuk Coşkun tarafından karşılandığı, o anda Acil Serviste bulunan plastik Cerrahi Uzmanı Mehmet Severcan tarafından muayenesinin yapıldığı ve muayene sonucunda hastanın babasına olabilecekler ve Tokat Devlet Hastanesinde yapılabilecek müdahaleler anlatılmış, replantasyon ameliyatının hastanede yapılamayacağı sadece güdük onarımı yapılabileceğinin söylendiği belirtilerek şöyle denildi:

\'\'Replantasyon isteyen babanın talebi üzerine 21.50 de 112 Komuta Kontrol Merkezine hastanın replantasyon yapılabilen bir merkeze sevki için faks çekilmiş olup, 112 Komuta Kontrol merkezi tarafından öncelikle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi aranmış, ulaşılamayınca saat 21.56 da Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Özel Konya Hospital Hastanesi aranmış olup olumsuz dönüş yapılmıştır. Saat 22.07 de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi aranmış yaklaşık 15 dakika süresince Malatya\'daki hekimlerle Tokat Devlet Hastanesinde görevli plastik Cerrahi Uzmanı Mehmet Severcan telekonferansla görüştürülmüş olup, vakanın Malatya\'ya müdahale için geç kalacağı bildirilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezine bilgi verilip Bakanlık Hava Koordinasyon Merkezi saat 22.30 da aranarak için hava ambulans talebi yapılmıştır. Gece olduğundan dolayı helikopter ambulans görevlendirilemeyeceği, uçak ambulansın ise yaklaşık 3 saatte Tokat\'a gelebileceği, kara ambulansı ile naklin daha uygun olacağı tarafımıza bildirilmiştir. Bu esnada 112 Komuta Merkezi personellerince saat 22.05 de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi müteakiben Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi aranmış, replantasyon yapılamadığı için olumsuz dönüş yapılmıştır. Ayrıca Ankara 112 komuta Merkezi, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri 112 Komuta Merkezi aranmış ve bu iller tarafından da olumsuz dönüş yapılmıştır. Bölge olarak replantasyon, el cerrahisi vb. tıbbi müdahaleler konusunda vakalar primer olarak Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine yönlendirildiğinden 112 Komuta Kontrol Merkezimiz vakanın kabulü için ilgili merkezle defaatle görüşmüş olup, olumsuz cevaplar verilince Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi bilgisi dahilinde hastamızın saat 00.40 da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kara ambulansı ile sevki gerçekleştirilmiştir.\'\'

FOTOĞRAFLI