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Yaşam
Deutsche Welle

Dijitalleşme aile yaşantısını tehdit ediyor

Uzmanlar iş hayatında dijitalleşmenin her geçen gün artmasının sağlığı ve aile yaşantısını tehdit ettiği uyarısında bulundu

27 Eylül 2016 22:53

İsviçre St. Gallen Üniversitesi araştırmacılarının kaleme aldığı bir araştırmaya göre iş hayatında dijitalleşme ve erişilebilirliğin her geçen gün artması sağlığı ve aile yaşantısını tehdit ediyor.

Araştırma Almanya resmi sağlık sigortası kurumu Barmer GEK ve Bild an Sonntag gazetesinin işbirliğiyle yapıldı. Berlin'de basına açıklanan araştırmaya göre, araştırmaya katılan her dört çalışandan biri iş koşullarının özel ve aile yaşamını olumsuz etkilediğini kaydederken, dijitalleşmeden yakınanların oranı yüzde 39'e ulaşıyor.

Araştırmaya katılan genç kesim teknolojiyi büyük oranda olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. 30 yaşın altında olanların yüzde 59'u teknolojinin özel yaşantılarında kendilerini daha üretken yaptığı görüşünde. Bu oran 60 yaşın üzerinde ise yüzde 46'ya geriliyor.

Ancak aynı zamanda genç katılımcıların yüzde 21'i kendilerini daha hızlı çalışmak zorunda hissettiklerinden, yüzde 16'sı ise kaldırabileceklerinden çok daha fazla iş yükü altında ezildiklerinden şikayetçi.

Tükenmişlik sendromu ve baş ağrısı

Araştırmayı kaleme alan ekibin başında bulunan Stephan Böhm, dijitalleşmenin tükenmişlik sendromu veya baş ağrısı gibi birçok soruna davetiye çıkardığı uyarısında bulunuyor.

Öte yandan araştırmaya göre dijitalleşme ve çalışanların raporlu olarak işe gelmedikleri günler arasında sadece çok küçük bir bağlantı bulunuyor.

Böhm dijitalleşmenin korkunç bir canavar olmadığına, ancak duygusal yorgunluğu büyük oranda tırmandırabileceğine dikkat çekiyor. Böhm özellikle dijitalleşmenin işten çıkarılma korkusu ve yöneticiyle kötü bir ilişkiyle birleştiği örneklerde çalışanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu vurguluyor. Böyle bir durumda çalışanlar mümkün olduğunca kesintisiz bir biçimde işle bağlantı halinde kalmaya özen gösteriyor.

“Dijital rapor” geliyor

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Andrea Nahles akıllı telefon ve diğer teknolojilerin doğru şekilde kullanılmasının öğrenilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Nahles teknolojik cihazları sık sık elden bırakmak gerektiğini kaydetti. Nahles kasım ayında dijital çağda çalışma konusunda resmi bir rapor yayımlamaya hazırlanıyor. Raporun dijital çağda emeklilik tasarrufları ile ilgili de birtakım açık öneriler getireceği belirtiliyor.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Annelie Buntenbach da yeni özgürlükler ve sağlık için gerekeli korumayı sağlayacak bir siyasi çerçeveye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Sosyal Demokat Partili politikacı Katja Mast da "Boş zamanlardaki özgür alanların ve dinlenme imkanlarının kaybolmasına izin verilmemeli" uyarısında bulundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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