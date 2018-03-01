Dijitalin en iyileri 8'inci Mıxx Awards'da belli oldu

İSTANBUL, (DHA)- DİJİTAL dünyanın Oscar’ı olarak kabul edilen ve IAB Türkiye tarafından bu yıl 8\'incisi gerçekleştirilen MIXX Awards Türkiye Ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. 693 başvuru arasından 29 kategoride 91 ödül verildi.

‘Aslında Dijital’in Ödülü Sonuçtur’’ temalı MIXX Awards Türkiye’de büyük ödülün kazananı ‘Evlatlarınız Bize Emanet’ çalışması oldu. Çalışma, Online Reklam Filmleri, Marka Farkındalığı ve Konumlandırma ve Markalı İçerik kategorilerinde de ödül aldı.

Sunuculuğunu Ece Sükan’ın yaptığı Ödül Töreni’nde 29 kategoride 91 ödül verilirken “Siber Zorba Olma #FarkınaVar” kampanyası da Jüri Özel Ödülü\'ne layık görüldü.

“DİJİTAL DÜNYA OLAĞANÜSTÜ HIZLA DEĞİŞİYOR”

Dünyada 45 ülkede dijital reklamcılığın gelişimi için çalışan IAB Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, MIXX Awards Türkiye Ödül Töreni’nde şunları söyledi: “Dijital dünya olağanüstü bir hızla değişiyor. Aslında yaşadığımız bu sürece değişim değil devrim demek daha doğru olur. Tıpkı yaklaşık 100 yıl önce üretim yöntemlerini değiştirip, ürünleri ambalaja sokan, her yere daha hızla ulaşmasını sağlayan sanayi devrimi gibi bir devrim. Tıpkı işletmelerin arz, talep dengelerini, mikro ve makro ekonomiyi analiz ederek farklı endüstriyel süreçler geliştirmelerini sağlayan IT devrimi gibi bir devrim. Ve bu devrimin adı “Dolaysız Ekonomi Devrimi” dedi.

Bu ekonomide sonsuz sayıda mağaza ve raf var ve üretim kapasitesinin de sonsuz olduğuna değinen Kurşun, “Dilediğiniz her şey 7/24 kapınıza kadar teslim ediliyor. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız Ekonomide markalar sınırlı yeri olan raflarda öne çıkmak için yarışmıyor. Bulut teknolojisi ve veri Dolaysız Ekonominin yapı taşlarını oluşturuyor. Veri kapitalden daha önemli bir ekonomik değer olarak kabul ediliyor. Bulut teknolojilerinden yararlanan herkes her şeyi düşük maliyetlerle outsource edebiliyor. Tedarik zincirinin kendisi bir hizmete dönüşüyor böylece küçük markalar büyüklerle birlikte ekonominin itici gücüne dönüşüyor. Burada bulunan herkes Dolaysız Ekonomiyi yaratanlar, geliştirenler ve büyütenler arasında yer alıyor. Biliyoruz ki, bu daha başlangıç, gidilecek yolu hep birlikte açacak, hep birlikte “Dolaysız Ekonominin, Dolaysız Markalarının” başarısı için çalışacağız” şeklinde konuştu.

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