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Kültür-Sanat

Dijital Sahne, 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' finaliyle YouTube'da

'Bir Yaz Gecesi Rüyası', Zorlu PSM YouTube kanalında 45 dakikalık özel bir performans ile izleyicilerle buluşacak

11 Mart 2021 20:11

T24 Kültür Sanat

Zorlu PSM YouTube kanalından yayınlanan, tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı bölümleri seyirciyle buluşturan 'Dijital Sahne' serisi onuncu ve son haftasında son kez tiyatro severlerle buluşuyor.

Serinin 18 Mart'ta gerçekleşecek final gösteriminde William Shakespeare'in ölümsüz başyapıtlarından 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' var.

Aşkın, kavganın, yanlış anlamaların ve hatta yanlış anlatmaların oyunu olan 'Bir Yaz Gecesi Rüyası dijital formatta; Kaan Yıldırım, Meltem Ceylan, Nejdet Sert, Ozan Dolunay, Selin Şekerci ve Selma Ergeç'in performansları ile 18 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilir.

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