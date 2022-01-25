Dijital reklamcılığa AB kuralları: Kişileri ırk, din ve cinsiyeti üzerinden hedef almak yasaklanacak

Google ve Facebook gibi teknoloji şirketleri, Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamanın ardından reklamcılık konusunda daha sıkı düzenlemelerle karşı karşıya. Söz konusu oylama hem platformların kullanıcıları reklamlarla hedeflemek için hassas verilerden yararlanmasını engelleyecek hem de kullanıcıların izleme özelliğini devre dışı bırakmasını kolaylaştıracak. Hassas verilere cinsel yönelim, ırk ve din dahil olabilir.

Independent Türkçe'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu üyesi Tiemo Wölken, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu'nda tarihi dönüm noktası: #BüyükTeknoloji'nin verileri istila eden faaliyetlerini kısıtlama lehinde oy kullandık ve hassas kişisel verilere dayalı hedeflemelerin tamamını yasaklamak istiyoruz!" ifadelerini kullandı.

"Hem solun hem de sağın desteğiyle büyük bir galibiyet"

Bir diğer parlamenter Paul Tang, "Avrupa Parlamentosu ezici çoğunlukla Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) kabul etti. Hem solun hem de sağın desteğiyle büyük bir galibiyet" dedi.

Kuralları ihlal eden büyük şirketler küresel çaptaki satışlarının yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılabilir. Facebook'un sahibi Meta, 2021'de 109,48 milyar dolar gelir elde etti.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, yalnızca 2021'in üçüncü çeyreğinde 65,1 milyar dolar kazandı. Şirket, 2009'da aynı çeyrekte 5,9 milyar dolar kazanmıştı.

Fakat parlamenterler hedefli reklamların tamamen yasaklanması aleyhinde oy kullandı.

Kurallar, 2020 Dijital Hizmetler Yasası kapsamında 2023 kadar erken bir tarihte yürürlüğe girebilir.

Google sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"Parlamenterlerin, interneti herkes için daha güvenli hale getirmeye devam etme hedefini paylaşıyoruz ve DSA'nın oylanması bu yıl içinde gerçekleşecek nihai bir anlaşmanın önünü açıyor ki bunu destekliyoruz. Şimdi son Parlamento metninin bizi ve farklı kullanıcılarımızı nasıl etkileyebileceğini anlamak için metni incelemeye biraz zaman ayıracağız.