"Dijital Bataklık" filmi Cannes'da gösterilecek

Gökmen Küçüktaşdemir'in yönetmenliğini yaptığı 'Dijital Bataklık' adlı kısa film, Cannes Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Gökmen Küçüktaşdemir’in ‘Dijital Bataklık’ filmi dünyanın pek çok ülkesinde gösterilirken, teknoloji ve sosyal medyanın insanı nasıl esir aldığını, nasıl yalnızlaştırdığını anlatan film son olarak Brezilya’da Boca do Inferno Festival’de en iyi 3. film oldu. Senaryosunu Eylem Aslan’ın yazdığı ‘Dijital Bataklık’, Cannes Film Festivali’nde bugün gösterilecek.

‘Dijital Bataklık’ Fransa’nın Cannes şehrinde Uluslararası Akıllı Telefon Film Vitrini Ödülleri’nde seyirci ile buluşacak. Hazırlanan programda gösterilecek filmler şöyle: 2040 (Nadin Alyekhina), Digital Swamp (Gökmen Küçüktaşdemir), Expedition Under My Bed (Gérome Barry), The Attraction (Antoine de Gallo), Fridays For Future (Pedro Caldeira), Odd One Out (Andrew Robb).