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Bilim / Teknoloji

"Dijital bağımlılık, çocukları mutsuz ve asosyal yapıyor"

"Aileler eskisi gibi çocuklarıyla ilgilenemiyor..."

03 Mart 2018 16:35

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılığın çocuklar üzerinde son zamanlarda ciddi etkilere yol açtığını söyledi.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda dijital bağımlılığın artık çocuğun yaşamının bir parçası haline geldiğini belirlediklerini aktaran Dilci, "Bu bağımlılığın çocukların yeni yaşam algısına etki ederek, onların yeni yaşam biçimine doğru evrilmesine yol açtığını söyleyebiliriz." dedi.

Dilci, çocukların tablet, akıllı telefon ve bilgisayar vasıtasıyla dijital dünyayla yoğun temasının farklı sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek, "Çocuk hızlı düşünüyor, çabuk sıkılıyor ve yeni arayışları içerisine giriyor. Mutluluk etkisi yaratan ya da yeni riskler yaratacak uygulamalara merak salıyor. Sanal dünyada kontrolsüz şekilde hareket eden bu çocuklar zaman içerisinde mutsuz, içine kapanık, antisosyal kişilik özelliği gösteriyor." diye konuştu.

"Yeni nesil mutsuz ve hareketsiz"

Teknolojinin çocuğu mutsuz ettiğini vurgulayan Dilci, şunları kaydetti:

"Aileler eskisi gibi çocuklarıyla ilgilenemiyor, doğal ortamda oyunlar oynanmıyor ve doğal yaşam biçimi yok. Modern hayatın getirdiği yeni kültürel kodlar ve alışkanlıklar çocukların intihara yönelmesine sebep olabiliyor. Bunun sebebi ilgisizlik. Aileyle yeterince bağ kuramayan çocuk kendi dünyasında yalnız kalıyor. Bu yalnızlığı ekran üzerinden başkalarıyla paylaşıyor. Bunun sonucunda da çocukta güdümlü bir düşünce meydana getiriliyor ve karşı taraf bunu kötü kullanabiliyor. Bölünmüş ailelerin çocuklarında bu olaya çok daha fazla rastlanıyor. Bu çocukları geleceğin mutsuz, umutsuz ve bir o kadar hareketsiz nesli olarak tanımlayabiliriz. Yeni nesil mutsuz ve hareketsiz. Hareketsizlik onlarda kan dolaşımı sistemi sorunlarına neden olduğu için de ani ölümler meydana gelebiliyor."

Doç. Dr. Dilci, çocukları bu bağımlılıklardan kurtarmak ve dijital dünyanın risklerinden korumak için ailelere önerilerde bulunarak, "Çocukları dijital bağımlılıktan kurtarabilmek ya da dijital ortamdan uzaklaştırabilmek için geleneksel aile yapısına doğru yeniden yönelmemiz gerekiyor. Ev içerisinde dizi, film ya da bilgisayar oyunu yerine eskiden olduğu gibi geleneksel oyunlar oynanmalı. Anne-baba bunu rahatlıkla oynayabilir. Çocukla beraber seyahat edilmeli veya doğa yürüyüşleri yapılmalı." ifadelerini kullandı.

 

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