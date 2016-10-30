DİHA'nın merkez bürosuna mühür vuruldu!

Polisler, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 676 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) merkez bürosuna gitti.

ANF'de yer alan habere göre, Diyarbakır’daki merkez büroya gelen maliye müfettişleri ve polisler tutanak tutulmasının ardından binayı mühürledi.

DİHA’nın merkez bürosunun yanı sıra diğer kentlerdeki tüm taşınmaz malları ile banka hesaplarına el konuldu. Ajansın merkez bürosu mühürlendi.

İşte KHK ile kapatılan gazete, dergi ve haber ajanslarının tam listesi