T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

DİHA'nın merkez bürosuna mühür vuruldu!

Maliye müfettişleri ve polisler tutanak tutulmasının ardından binayı mühürledi

30 Ekim 2016 19:32

Polisler, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 676 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) merkez bürosuna gitti.

ANF'de yer alan habere göre, Diyarbakır’daki merkez büroya gelen maliye müfettişleri ve polisler tutanak tutulmasının ardından binayı mühürledi.

DİHA’nın merkez bürosunun yanı sıra diğer kentlerdeki tüm taşınmaz malları ile banka hesaplarına el konuldu. Ajansın merkez bürosu mühürlendi.

İşte KHK ile kapatılan gazete, dergi ve haber ajanslarının tam listesi

ETİKETLER

DİCLEHABER AJANSIDİYARBAKIRAMEDMERKEZBÜROPOLİS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24