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Yaşam

DİHA: Edirne'de ölüm orucuna başlayan tutuklu, bedenini ateşe verdi

Mehmet Karahan, 3 Mart'ta "Su dahi içmemek üzere ölüm orucuna başladım" açıklamasında bulunmuştu

23 Mart 2016 15:17

Dicle Haber Ajansı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 3 Mart’ta ölüm orucuna başladığını duyuran Mehmet Karahan’ın bedenini ateşe verdiğini duyurdu.

Karahan, 3 Mart’ta ölüm orucuna başladığını şu açıklamayla duyurmuştu: “Yürütülen kirli savaş sonucu kentlerin yakılıp yıkılması, bebek, çocuk, yaşlı kadın ayırmaksızın herkesin katledilmesine sessiz kalmayarak lanetliyorum. Kürdistan'daki kirli savaş sonlanıncaya kadar ve kendi dilimizde yayın yapan kanalara izin verilene kadar su dahi içmemek üzere ölüm orucuna başladım.”

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Karahan’ın 20 Mart’ı 21 Mart’a bağlayan gece hücresinde bedenini ateşe verdi. Karahan'ın durumuna ilişkin detaylı bir bilgiye ulaşılamazken, hastaneye kaldırıldığı ve tedavisi devam ettiği öğrenildi.

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