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Medya

DİHA, ANF ve Özgür Gündem’in Twitter hesaplarına erişim engeli

TİB, DİHA’nın internet sitesini de 49 kez erişime engellemişti

09 Ağustos 2016 17:52

TİB, Dicle Haber Ajansı, Fırat Haber Ajansı ve Özgür Gündem gazetesinin resmi Twitter hesaplarına erişimi Türkiye’den engelledi.

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Fırat Haber Ajansı (ANF) ve Özgür Gündem gazetesinin resmi Twitter hesaplarına erişim Türkiye’den engellendi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) DİHA’nın resmi Twitter hesabına erişimi Türkiye’de engelledi.

Türkiye’deki kullanıcıların göremediği hesabın yanı sıra Özgür Gündem gazetesi ile Fırat Haber Ajansı’na ait hesaplar da engellendi.

Söz konusu hesaplara VPN uygulamaları kullanılarak ulaşılabiliyor. Hesaplara yurtdışındaki takipçiler herhangi bir engelle karşılaşmadan girebiliyor. TİB, DİHA’nın internet sitesini de 49 kez erişime engellemişti.

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