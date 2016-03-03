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DİHA: Sur’da sivillerin mahsur kaldığı eve atış yapıldı; 3 kişi yaralandı

Yaralıların hastaneye kaldırılması için çatışmaların kısa süreli durduğu belirtildi

03 Mart 2016 01:36

Dicle Haber Ajansı, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sivillerin mahsur kaldığı bir eve atış yapıldığını, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay yerine giden ambulansın 3'ü yaralı olmak üzere 7 kişiyi aldığı belirtildi. 

Dicle Haber Ajansının haberine göre, sokağa çıkma yasağının 2 Aralık’tan bu yana devam ettiği Sur’da sivillerin mahsur kaldığı bir eve atış yapıldı. Olayda 4 aylık Elif Su Aslan isimli bebek, Seniha Sürer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.  Yaralılardan birinin bacağının koptuğu ve bölgeye ambulans sevk edildiği ifade edildi. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılmaları için bölgede çatışmaların kısa süreli durduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Olay yerine giden ambulansın Seniha Sürer, Elif Su, annesi Seda Su, İhsan Karatay (epilepsi hastası) olmak üzere toplam 7 kişiyi aldığı belirtildi.

Sur'da mahsur kalan, aralarında Elifsu Aslan'ın da bulunduğu 6 kişi için Mezopotamya Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi’nden Avukat Yunus Muratakan, Avukat Gülşen Demir ve Avukat Semra Balyan tarafından AİHM'e başvuru yapılmış ve geçici tedbir kararı alınması istenmişti. 

 

 

 

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