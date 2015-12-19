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Digiturk'ün 15 yıllık genel müdürü görevden alındı

Görevden alınan Ertan Özerdem 2005 yılından beri Digiturk'te genel müdür olarak görev yapıyordu

19 Aralık 2015 16:49

TMSF yönetimindeki Digiturk'te 15 yıldır genel müdür olarak çalışan genel müdür Ertan Özerdem görevden alındı.

Radikal’de yer alan habere göre; Digiturk'te 2005 itibariyle genel müdürlük yapan Ertan Özerdem görevden alındı. Özerdem'in yerine Turkuvaz Medya Reklam Grup Başkanı iken Digiturk Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Önal'ın getirileceği konuşuluyor.

Digiturk geçen Ekim ayında sansür skandalıyla konuşulmuştu. Digiturk, aralarında Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber (Samanyolu Haber), Bugün TV, Yumurcak TV ve Irmak TV olan  7 TV kanalını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği ile yayın ağından kaldırdığını açıklamıştı.

 

Ertan Özerdem kimdir?

 

1954 İstanbul doğumlu Ertan Özerdem, 1999 Haziran ayından itibaren Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev aldı. Eylül ayında 3 haftalık kısa bir görev değişikliği arkasından 6 Ekim 2005 itibariyle tekrar Digitürk Genel Müdürü olarak yeniden görevine başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü ve Louisiana State University'nin Endüstri Mühendisliği bölümünü bitiren Özerdem, yüksek lisansını Louisiana State University'nin Endüstri Mühendisliği bölümünde yaptı. Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'den önce Set Group Holding'de Genel Müdür olan Ertan Özerdem, evli ve bir çocuk babası. 

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