TMSF'den Digiturk açıklaması

TMSF, Katarlı bir gruba satıldığı konuşulan ve son günlerde yargı kararı olmadan savcılık talebi ile Fethullah Gülen Cemati’ne yakınlığı ile bilinen 7 kanalı platformdan çıkarmasıyla gündeme gelen Dijiturk’ün ‘nihai olarak henüz satılmadığı’ açıkladı. BusinessHT’nin konuyla ilgili haberi şöyle:

TSMF, Digiturk'ün satışının henüz nihai olarak tamamlanmadığını açıkladı.

Digiturk’un TMSF tarafından Temmuz ayında Katarlı bir gruba satıldığının basına yansımasının ardından şu sorular gündemden hiç düşmedi: Satış henüz yapıldı mı? Kim, hangi fiyattan yaptı ve neden ihale ile satış gerçekleştirilmedi. Bu satış sürecine ilişkin olarak TMSF, BusinessHT’nin sorularını yanıtladı.

Konuya ilişkin soruları yazılı yanıtlayan TMSF, satışı kendilerinin değil Çukurova’nın yaptığını, bu nedenle ihale gerçekleşmediğini, fiyatının ise şu aşamada açıklanmasının uygun olmadığını kaydetti.

Detaylara geçmeden önce kısaca konunun geçmişini anlatmakta fayda var.

Mart 2013 yılında TMSF, Çukurova Grubu’nun Yapı Kredi ve Pamukbank’tan kalan eski borçları nedeniyle Grup’un medya şirketlerine el koydu.

El konulan şirketler arasında Türkiye’nin en büyük dijital televizyon platformu Digiturk de vardı. 2015 Temmuz ayında ise Digiturk’un Katarlı beIN Media Grubu’na satıldığı duyuruldu.

Tartışmalar işte o günden itibaren başladı.

Şimdi sorularla TMSF’nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verelim:

Satış gerçekleşti mi?

Hayır, nihai satış henüz gerçekleşmedi.

TMSF’den yapılan açıklamada, “Satış henüz sonuçlanmamıştır. Fon Kurulu, ‘Çukurova/TMSF’ye kalacak olan bakiye satış tutarının tatmin edici bulunmaması halinde satışa onay ve muvafakat verilmemesi’ şeklinde karar almıştır” ifadelerini kullandı.

TMSF son kararı nasıl verecek?

TMSF satış işleminin kendileri tarafından yapılmadığını, sürecin satıcı (Çukurova ve diğer ortaklar) ve alıcı (beIN Group) tarafından yürütüldüğünü vurguluyor.

Alıcı ve satıcılar arasında 30 Haziran’da bir hisse alım sözleşmesi imzalandığı, anlaşmanın ise TMSF’nin onay ve muvafakitine sunulduğu belirtilen açıklamada şunlar söylendi: “Satışın sonuçlanabilmesi için sözleşmede belirtilen bir takım şartların öngörülen süreler içinde sonuçlanması gerektiği ve Çukurova Grubunun payına düşen satış bedelinin de bu şartların sonucuna göre belirleneceği hususları tespit edilmiş ve bu kapsamda, Çukurova Grubuna dolayısıyla Fona kalacak tutarın Fon Kurulu tarafından tatmin edici bulunmaması halinde nihai satışa onay ve muvafakat verilmemesi kayıt ve şartıyla, bahse konu sözleşmeye muvafakat verilmiştir.”

Neden ihale yapılmadı?

Digiturk’un satışında en çok eleştiri alan konulardan biri de satışın neden ihale yoluyla yapılmadığı yönündeydi.

BusinessHT’ye konuşan yetkililer, TMSF’nin birinci önceliğinin en hızlı şekilde tahsilat yapmak olduğunu, bu nedenle öncelikle Çukurova’nın satışını beklediklerini açıkladı. Satışı kendilerinin yapmadığını söyleyen yetkililer, görüşmeleri Çukurova’nın yaptığını vurguladı. Buna karşın Çukurova’nın yapacağı anlaşmadan nihai kararın TMSF’de olduğu hatırlatıldı.