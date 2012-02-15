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Spor

Digiturk'ten 'Gençliğe Hitabe' açıklaması: Sesi kısmadık

Digiturk, Ordusporlu taraftarların Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okurken naklen yayın sesinin kısıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

15 Şubat 2012 14:45

 

 
T24 - Digiturk, Orduspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada, Ordusporlu taraftarların Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okurken naklen yayın sesinin kısıldığı iddiasıyla ilgili, "İddialar asılsız. Bu gerçek, Lig TV İnternet sitesinde bulabileceğiniz yayın kayıtlarında da açıkça görülmektedir" açıklamasını yaptı.
 
Digiturk yaptığı açıklama şöyle: 
 
"Orduspor ile Antalyaspor arasında 12 Şubat Pazar günü oynanan karşılaşmada, Ordusporlu taraftarların Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okurken naklen yayın sesinin kısıldığı iddiasına yönelik yorum ve eleştirileri, Lig TV ve Digiturk çalışanları olarak büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz.
 
Lig TV ve Digiturk hakkında kamuoyunda yanlış anlamaların önüne geçmek amacıyla bir açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk gençliğine armağan edilen “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”nin taraftarlarca okunduğu sırada sesin kısıldığı iddiası, tamamıyla asılsızdır. Bu gerçek, Lig TV İnternet sitesinde bulabileceğiniz yayın kayıtlarında da açıkça görülmektedir.
 
Digiturk, kurulduğu günden bu yana sansürün her türlüsünün karşısında olmuştur. Yayıncılık prensibimiz gereği sadece değerli izleyicilerimizi rencide eden küfürlü tezahürat sırasında sesi kısmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunun dışında, tarafsızlık ilkemiz çerçevesinde yayına hiçbir şekilde müdahalemiz söz konusu olamaz.
 
Her zaman Türk futbolu ve taraftarının destekçisi olarak; hakkımızdaki asılsız iddialar kadar, bu olayın siyasi bir polemik konusu haline getirilmesinden de büyük üzüntü duymaktayız."
 
 
 

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