Orduspor taraftarı Gençliğe Hitabe'yi okudu, Lig TV yayının sesini kıstı

Ordusporlu taraftarlar, maçın başlama düdüğü ile birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hep birlikte okudu. Sahada maç oynanırken, taraftar 6 dakika boyunca hitabeyi baştan sona okurken, yayıncı kuruluş Lig TV'nin küfrlü tezahüratlarda olduğu gibi yayının sesini kısması tepkilere neden oldu.



Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okullardan kaldırılması ile ilgili tartışmalara yeşil sahalar da katıldı. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medyada başlayan "maçın başlama düdüğüyle birlikte hitabe okunsun' kampanyası, derbide uygulanmadı ama Orduspor taraftarı bugünkü Medical Park Antalyaspor maçının başlama düdüğü ile birlikte hep bir ağızdan Gençliğe Hitabe'yi okudu.



Yaklaşık 6 dakika boyunca 9 bin taraftar, bir taraftan başlayan maçı izlerken diğer yandan Gençliğe Hitabe'yi okudu. Yayıncı kuruluş Lig TV'nin küfür uygulamasında olduğu gibi yayının sesini kısması ise tepkilere neden oldu.

Orduspor maçı 3-2 kazandı



Orduspor , ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmada Merdical Park Antalyaspor’a 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından birlikte 19 Eylül Stadyumu’nu dolduran yaklaşık 9000 taraftar, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.

7’inci dakikada Onur’un ceza sahasına yaptığı ortada Hasan Kabze topu filelerle buluşturdu: 1-0.

13’üncü dakikada Mehmet Eren’in sert şutunda kaleci Fevzi topu kornere çeldi.

17’inci dakikada Culio’nun ceza sahasına gönderdiği top en son Stancu’nun önüne kaldı. Plasesinde meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-0.

35’inci dakikada Culio’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda Garcia’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

44’ncü dakikada Javito’nun yerden topu ortaladı. Garcia kaleci Ömer’den önce dokunarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Orduspor’un 3-0 önde kapadı.

60’ıncı dakikada Selçuk’un kullandığı taç atışından gelen topla Hasan Kabze ceza sahasında buluştu. Sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

61’inci dakikada Hasan Kabze’nin ceza sahısana yaptığı ortaya Stancu dokundu. Ancak kaleci Ömör topu son anda kornere çeldi.

70’inci dakikada Uğur’un ortasına Jaba’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

90’ıncı dakikada Emrah’ın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluşütu: 3-2.

Karşılaşmayı Orduspor 3-2 kazandı.