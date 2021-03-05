Digitürk yayınına başlayan Ulusal Kanal, "Örtülü ödenekten ve hükûmetten bir kuruş para alınmamıştır" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel ve Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın kendisine gönderdiği açıklamayı köşesinde yayımladı.

"Sözcü gazetesi ve Emin Çölaşan yalan ve iftiraları nedeniyle yargıda hesap verecek"

Açıklamada, "Sözcü gazetesi ve Emin Çölaşan yalan ve iftiraları nedeniyle yargıda hesap verecektir Görev Vakfı'nın öncülüğünde Ulusal Kanal'ın Digitürk'e girme kampanyası başarıyla tamamlandı. 5 buçuk milyon lira nakit, 15 buçuk milyon lira değerinde taşınmaz bağışla 21 milyon lira toplandı. 1 Mart 2021 tarihinde Ulusal Kanal Digitürk 52. kanalda yayına başladı. Bu büyük başarının Türkiye'de ve hatta dünyada benzeri yoktur." ifadesi kullandı.

"Örtülü ödenekten ve hükümetten bir kuruş para alınmamıştır"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tam bu sırada Sözcü Gazetesi, Emin Çölaşan imzasıyla 'Vatan Partisi Digitürk'te' başlıklı yazı yayımlamıştır. Bu yazıdaki iddialar yalandır, iftiradır. Bu yazının basın ahlakıyla ve gazetecilik namusuyla en ufak bir ilgisi yoktur. Bu iftira ve yalan nedeniyle Emin Çölaşan değil, Sözcü Gazetesi de sorumludur. Örtülü ödenekten ve hükümetten bir kuruş para alınmamıştır. 21 milyon liralık kaynak binlerce vatanseverin katkısıyla, dişle tırnakla, emek ve alın teriyle toplandı. Türk devrimcisinin yaptığı gibi yaptık. İki yüz yıllık fedakârlık geleneğimizden kuvvet alarak başardık. Millete dayanmayı esas aldık.

İşçiler, öğrenciler, çiftçiler, zanaatkârlar ve vatansever sanayicilerimiz verdi. Bütün katkılar banka hesaplarımızda yer almaktadır. Ulusal Kanalımızı öncü kahramanlar yarattı ve şimdi de Digitürk'e girmesini sağladı. Ulusal Kanal hem izlenmede hem güvenirlikte birinci olma hedefini önüne koymuştur. Görev Vakfı, bu hedefe ulaşmak için bütün vatandaşlarımızı katkıda bulunmaya çağırıyor. Sözcü Gazetesi ve yazarı Emin Çölaşan iftira ve yalanları nedeniyle yargıda hesap verecektir. Ulusal Kanal'ın örtülü ödeneği, evlerini, tarlalarını, arsalarını, burslarını, aylıklarını, asgari ücretlerini, alın terlerini bu kampanyaya katan Nuranlar, Ethemler, Ahmetler, İremler'dir."

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