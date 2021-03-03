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Ulusal Kanal'ın Digitürk parasını nereden bulduğunu merak eden Çölaşan'a yanıt: Psikolojik savaş yürütüyor

"Yargıda hesap soracağız”

03 Mart 2021 17:52

T24 Haber Merkezi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Vatan Partisi’nin televizyonu olan Ulusal TV’nin Digitürk’te yayına başlamasıyla ilgili sözlerine Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan yanıt vererek “örtülü ödenek yalanıyla psikolojik savaş yürütüyorsunuz, yargıda hesap soracağız” dedi.

Gazeteci Emin Çölaşan, gazetesindeki köşesinde bugün "Bizim bildiğimiz kadarıyla Digitürk'e girişin ve sürekli yer sahibi olmanın yıllık ücreti 500 bin dolar. Arkasında güçlü sermayeler ve holdingler olan yayın kuruluşları bu parayı elbette verebilir de Vatan Partisi'nin (ya da Ulusal Kanal yönetiminin) nereden ve nasıl bulduğu merak konusu” diye yazdı.

Emin Çölaşan’ın merak ettiği konuya yanıt veren Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan “Açıkça iftira etmekte, yalan söylemektesiniz! Büyük bir fedakarlık kampanyası ile Digiturk 52.kanalda yayına başladık. Bu başarıyı tebrik edeceğiniz yerde, "örtülü ödenek" yalanı ile psikolojik savaş yürütüyorsunuz. Binlerce gönüllümüz adına yargıda hesap soracağız” diye konuştu.
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de Çölaşan’ı etiketleyerek “Ulusal Kanal, ‘Cemaati savunma zamanı’ başlıkları atsaydı, PKK/HDP’yi koruyan çizgi izleseydi, hatta ABD’ye sırtını dayayarak muhalefet yapsaydı Emin Çölaşan böyle iftiralar atmazdı. Yalanlarınızı mahkemede yüzümüze söyleyebilecek misiniz bakalım” dedi.

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