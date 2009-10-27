'Diğer bayan hocalar beni çekemedi'

Konya Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 'kıskançlık' iddialarıyla karıştı.



Uygulamalı Sanatlar Bölümü'nden Doç. Dr. Türkan Erdem, aynı fakültede görevli 4 kadın yardımcı doçent tarafından 'kıskanıldığı' için doçentlik atanmasının engellendiğini ileri sürdü. Erdem, 'Doçentlik kadrosu alsaydım, bölüm başkanı olacaktım. Diğer bayan hocalar beni çekemeyip kadro almamı engelledi' dedi. Akşam gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve YÖK'e şikayet dilekçesi gönderen Erdem, aynı fakülteden Giyim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Şerife Mızrak, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nurgül Kılıç, Yrd. Doç. Saadet Bedük ve Uygulamalı Sanatlar Bölüm Başkan Yrd. Doç. Hafize Pektaş'ı suçladı.



Kadroma evet



20 Ekim'de YÖK'e sunulan dilekçeyle ilgili inceleme başlatıldı. Dilekçede çarpıcı iddialarda bulunan, 'sanatta yeterlilik' eğitimi aldığını, kadrosunun 'Uygulamalı Sanat Bölümü'nde olması gerektiğini ileri süren Erdem, şunları söyledi: 'Kadrom Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'ne verildi. YÖK onayı ile doçent unvanı aldıktan sonra alanım olan Uygulamalı Sanat Bölümü'ne atanmam gerekiyor. Bu bölümde doçent kadrosu açılmış ancak o kadro bana verilmedi. YÖK kadroya izin verdi. Ancak buna rağmen rektörlük kadroyu ilan etmiyor.



Can güvenliğim yok



14 Ekim günü rektörle görüştüm. Bana Eğitim Fakültesi'ne kadro verileceğini ve Mesleki Eğitim Fakültesi'nde görevlendirileceğimi söyledi. Eğitim Fakültesi'nde darp ve hakaretlere uğradım, dava açtım. Can güvenliğim yoktur.



Tek nitelikli benim



Mesleki Eğitim Fakültesi yapılanma sürecine girmiş olup Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirilmesi gündemde. Amaç, kalifiye öğretim üyeleriyle başarılabilir. Eğitimim, açtığım resim sergileri nedeniyle bölümde bu niteliklere uyan tek kişi benim. Sanatla ilgisi olmayan Yrd. Doç. Pektaş, Yrd. Doç. Kılıç, Yrd. Doç. Mızrak ve kadrodan sorumlu rektör yardımcısının eşi Yrd. Doç. Bedük kadromun ilanına engel oluyorlar'



Kendisi biraz sıkıntılı



Suçlanan isimlerden Yrd. Doç. Kılıç, iddialarla ilgili olarak AKŞAM'a şunları söyledi: Arkadaşımızın sıkıntıları var. Fakültemizin öğretim üyesi ancak kadrosu Eğitim Fakültesi'nde. Bayanlardan oluştuğu için rehabilite olsun diye bu fakültede ders veriyor. Akademik yaşamda kıskançlık olmaz. Kendisine Eğitim Fakültesi'nde doçentlik kadrosu veriliyor ancak bu fakülteyi istiyor. Kendisi hakkında öğrencilerin verdiği onlarca şikayet dilekçesi var. Derste hakaretler ediyormuş.