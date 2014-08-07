Diego, Armando, Maradona sünnet oldu!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir babanın, Arjantinli efsane futbolcuya hayranlığı dolayısıyla "Diego", "Armando" ve "Maradona" isimlerini verdiği 3 çocuğu, sünnet edildi.

Almanya'da doğdular

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde ikâmet eden Tekin ve Sevcan Şentürk çifti, çocuklarını sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadı. Çiftin, "Diego Mohammed", "Armağan Armando" ve "Alptekin Maradona" adlarını taşıyan çocukları için evlerinde sade bir sünnet töreni yapıldı. AA'da yer alan habere göre Törene, ailenin büyüklerinin yanı sıra bazı yakınları katıldı. Tekin Şentürk, yaptığı açıklamada Almanya'da doğduğunu ve uzun yıllar bu ülkede yaşadığını söyledi. Türkiye 'ye ailesiyle yaklaşık 1.5 yıl önce kesin dönüş yaptığını anlatan Şentürk, küçük yaşlarından bu yana büyük hayranlık duyduğu Maradona'nın tam ismini, kendisi gibi Almanya'da dünyaya gelen 3 çocuğuna paylaştırdığını dile getirdi. Şu anda 8 yaşında olan ilk oğlunun Diego Mohammed, 3 yaşındaki çocuğunun Armağan Armando ve 1.5 yaşındakinin ise Alptekin Maradona isimlerini taşıdığını belirten Şentürk, "Çocuklarım sünnet oldu. Çok heyecanlandık. Çok güzel bir duygu. Allah, tüm erkek anne ve babalarına bu güzel duyguyu yaşatsın" diye konuştu. Şentürk, oğullarının iyi eğitim alması ve mutlu evlilikler yapmasını istediğini sözlerine ekledi.