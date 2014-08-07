T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diego, Armando, Maradona sünnet oldu!

Dünya futbolunun efsane ismi Maradona'nın ismi üç çocuğa verilirse...

07 Ağustos 2014 12:38

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir babanın, Arjantinli efsane futbolcuya hayranlığı dolayısıyla "Diego", "Armando" ve "Maradona" isimlerini verdiği 3 çocuğu, sünnet edildi. 

 

Almanya'da doğdular

 

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde ikâmet eden Tekin ve Sevcan Şentürk çifti, çocuklarını sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşadı. Çiftin, "Diego Mohammed", "Armağan Armando" ve "Alptekin Maradona" adlarını taşıyan çocukları için evlerinde sade bir sünnet töreni yapıldı. AA'da yer alan habere göre Törene, ailenin büyüklerinin yanı sıra bazı yakınları katıldı. Tekin Şentürk, yaptığı açıklamada Almanya'da doğduğunu ve uzun yıllar bu ülkede yaşadığını söyledi. Türkiye 'ye ailesiyle yaklaşık 1.5 yıl önce kesin dönüş yaptığını anlatan Şentürk, küçük yaşlarından bu yana büyük hayranlık duyduğu Maradona'nın tam ismini, kendisi gibi Almanya'da dünyaya gelen 3 çocuğuna paylaştırdığını dile getirdi. Şu anda 8 yaşında olan ilk oğlunun Diego Mohammed, 3 yaşındaki çocuğunun Armağan Armando ve 1.5 yaşındakinin ise Alptekin Maradona isimlerini taşıdığını belirten Şentürk, "Çocuklarım sünnet oldu. Çok heyecanlandık. Çok güzel bir duygu. Allah, tüm erkek anne ve babalarına bu güzel duyguyu yaşatsın" diye konuştu. Şentürk, oğullarının iyi eğitim alması ve mutlu evlilikler yapmasını istediğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

maradonaarjantinbalıkesirsünnet olduisimlerini çocuklarına verdiaile

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24