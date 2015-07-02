Die Zeit: Hitler Atatürk’e özeniyordu

Almanya'nın Die Zeit gazetesinin bugün piyasaya çıkan sayısının tarih bölümünde Nazi Diktatörü Adolf Hitler’in Atatürk’e olan hayranlığı anlatıldı.

Gazete, başlığında “Nazilerin Türk ateşiyle tutuştuğunu” ifade ederken, makalede tarihçi Stefan Ihrig “Hitler’in devamlı bir Atatürk hayranı olduğunu ama Atatürk’ün Hitler’e karşı hiçbir sempati duymadığını” belirtti. Gazete, özetle Hitler’in örnek, model kişi olarak hep Atatürk’ü beğendiğini yazdı.

Gazetede, “Atatürk’ün Türkiye’yi kısa zamanda reformlarla modernleştirmesi Hitler’in dikkatinden kaçmadı. Atatürk’ün kadın eşitliğine önem vermesi, kendisinin bir İngiliz centilmeni gibi modern giyimli olması Hitler’i olumlu etkilemişti. Alman Nazileri, 1919 yılında Türkiye ateşi sardı. Osmanlı İmparatorluğuyla Almanya arasında başlayan ortak ekonomik çalışma, silah arkadaşlığı 1944 yılına kadar devam etti” diye yazıldı.

DHA’da yer alan habere göre; Türkiye’nin 1919 yılında Versailles ve Sevr antlaşmalarına karşı tutumu, 1923 yılına kadar Türkiye’de devam eden bağımsızlık savaşı, ülkenin düşman güçlerinden kurtarılması Hitler’i çok etkilemiş.

Haberde ayrıca, Hitler’in Türk siyasetçilere ve basınına Atatürk’ün karanlıkta parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen ifadesinin basında geniş yer aldığı yazıldı.

Dünyada en çok Atatürk biyografisinin teşhir edildiği ve okunduğu, Almanya’nın Atatürk’e olan sempatisinin 1938 yılına kadar devam ettiğine yer verildi.

Makaledeki iddiaya göre; Hitler, Avrupa’nın ilk faşist diktatörü İtalyan Benito Mussolini’nin Atatürk’ün ilk öğrencisi, kendisi Adolf Hitler’in de ikinci öğrencisi olduğunu söylemiş.

Makalede Hitler’in en sevdiği ve sahip olduğu objeler arasında Atatürk büstü olduğu da yazıldı. Ayrıca Hitler’in Atatürk’ün modernleştirme çalışmalarını takdir ederek Münih kentini Almanya’nın Ankara’sı yapmak istediği yazıda dikkat çekti.