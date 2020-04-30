Die Welt televizyonu 'Türkiye'ye tatil gidin' önerisinde bulundu

Alman televizyon kanalı Die Welt, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında başarılı bir süreç geçirdiğini belirterek, Alman vatandaşlara, yaz tatili için Türkiye'yi önerdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün en fazla vurduğu yerlerin başında Avrupa ülkeleri geliyor.

15 Haziran'a kadar yurt dışına seyahat kısıtlaması olan Almanya'nın Die Welt televizyon kanalı, yayınladığı programda Avrupa'daki önemli tatil rotalarını inceledi.



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İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti.



Fransa'nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya'nın ise tamamen ihtimal dışı kaldığını söyledi.

"Temiz seyahat sertifikaları var"

Türkiye'yi seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülke olarak nitelendiren kanal, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.



Türkiye'nin, Koronavirüs'le mücadelede olumlu adımların attını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip denetlenebilir merkezlerin olduğunu da öne çıkardı.