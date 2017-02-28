Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına tepkiler büyüyor

14 Şubat'ta gözaltına alınan die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Pazartesi günü tutuklanmasına Almanya'dan tepkiler büyüyor. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, Yücel'in derhal serbest bırakılmasını çağrısında bulundu. Schulz, Dortmund'da yayımlanan Ruhr Nachrichten gazetesine yaptığı açıklamada, "Deniz Yücel, sudan bahanelerle gözaltına alınan ve tutuklanan diğer gazeteciler gibi serbest bırakılmalı” dedi. Basın özgür olmadan, demokrasinin işlemeyeceğini belirten Schulz, "Sadece işlerini yapan gazetecilerin cezaevine konması kesinlikle kabul edilemez” diye konuştu.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier de Deniz Yücel'in tutuklanmasını eleştirdi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bouffier, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada gazetecilerin tutuklanmasını "çok sert bir tutum” olarak değerlendirdi. Bouffier, bu nedenle gazetecilere yönelik suçlamaların hızla araştırılarak ya ciddiyetle kanıtlanması ya da suçsuzluğunun ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Yeşiller partisi Alman Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour, Salı günü Berlin'de yaptığı açıklamada, federal hükümetten Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulunmasını talep etti. Deniz Yücel'e yönelik adil bir sürecin bulunmadığına işaret eden Nouripour, bu nedenle de Alman hükümetinin net bir tavır alması gerektiğini ifade ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye politikasını eleştirdi.

Sol Parti ise Deniz Yücel'in tutuklanmasını Alman Meclisi'nin gündemine taşımak istiyor. Konunun 8 Mart Çarşamba günü Alman Federal Meclisi'nin oturumunda tartışılması bekleniyor.

Avrupa'dan tepkiler

Deniz Yücel'in tutuklanmasına Avrupa'dan da tepkiler geliyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü Paris'te yapılan açıklamada, Deniz Yücel'in tutuklanmasından duyulan endişe dile getirildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Türkiye'nin ifade özgürlüğü hakkı konusunda uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiği” dile getirdi. Bu hakkın özellikle basın için geçerli olduğununa dikkat çeken sözcü, "basının demokratik toplumların vazgeçilmez bir parçası” olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Avrupa Halk Partisi (EVP) Grubu Türkiye Raportörü Renate Sommer de Yücel'in tutuklanmasının sonuçlarına dikkat çekti. Sommer, Salı günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mahkemenin aldığı bu kararın "Türk-Alman ilişkilerine etkisi olacağını ve olması gerektiğini” vurguladı.

"Türkiye'de diktatörlük ilan edilmeden önce” Yücel'in mümkün olan kısa zamanda özgürlüğe kavuşması gerektiğini belirten Sommer, Avrupa Halk Partisi için gereken çabayı göstereceklerini ifade etti.

Deniz Yücel ile dayanışma

Gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasını protesto için Salı günü Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin önünde bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Berlin'in yanı sıra Almanya'nın çeşitli kentlerinde ve Viyana, Graz, Zürih gibi Avrupa şehirlerinde de Deniz Yücel ile dayanışma için protesto gösterileri düzenleneceği haber verildi.

Sosyal medyada da Deniz Yücel ile dayanışma gösteriliyor. Twitter üzerinden #FreeDeniz (Deniz'e Özgürlük) etiketiyle yapılan paylaşımlarda Deniz Yücel'in tutuklanması protesto ediliyor.

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AFP/dpa/JD/BS