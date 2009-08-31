Die Welt: Cesareti olan kokoreç yesin

Alman Die Welt gazetesi, bugünkü sayısında İstanbul'u tanıttı.

İstanbul'da 48 saat" başlığıyla yayımlanan haberde, İstanbul'da minarelerden çok vinçlerin yer aldığı, kentin sadece büyümediği, Avrupa'nın Kültür Başkenti olacağı için gelecek yıla hazırlandığı ifade edildi.



İstanbul'a Avrupa'nın Kültür Başkenti olmadan önce veya daha sonra gitmek isteyenlere tavsiyelerde bulunulan haberde, Ayasofya ve Sultanhamet'in görülmesi önerilirken, Mısır Çarşısı'nda da baharattan balığa kadar her şeyin bulunabileceği kaydedildi.



"Cesaretli olanların Almanya'daki büfelerde satılmayan kokoreci deneyebileceği" ifade edilen haberde, nohutlu işkembe ve turşunun da modern ve geleneksel restoranlarda bulunabileceği belirtildi.Türk lokumunun da çok sevildiği kaydedilen ve nasıl yapıldığı anlatılan haberde, lokumun aynı zamanda hediye olarak da götürüldüğü ifade edildi.