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Didem Soydan üstsüz poz verdi

Ünlü modelin sosyal medya paylaşımı binlerce beğeni aldı

14 Ekim 2021 10:35

Model Didem Soydan'ın sosyal medya hesabından üstsüz olarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, bu kez de üstsüz bir fotoğrafını yayınladı. Bir marka için kamera karşısına geçen Soydan’ınkaresine beğeni ve yorum yağdı.

Geçen aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, “İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?” sorusuna, “Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor” yanıtını vermişti.

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