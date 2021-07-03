Didem Soydan: Oyunculuk yapmak zorunda kaldım çünkü kiramı ödemem gerekiyordu

Model Didem Soydan, program yapımcısı ve televizyoncu Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' adlı programının bu haftaki konuğu oldu. Oyunculuk yapmak zorunda kaldığını açıklayan Soydan, "Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Didem Soydan, Armağan Çağlayan’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘Gör Beni’ programına konuk oldu. Arkadaşının vefat etmesinin ardından Twitter hesabını kapatmasıyla ilgili konuşan model, şunları söyledi:

“Kendi aramızda konuştuğumuz bir durumdu ve ne zamandır da istediğim bir şeydi. Zaten vefat eden arkadaşımın da bana neredeyse sanki biliyormuşçasına ısrarla dikte ettiği bir şeydi son bir senedir. ‘Didem, dilin çok farklı yansıyor sen çok farklısın ve seni anlamadıkları yeri gördükçe ben rahatsız oluyorum’ derdi. Bunu öyle bir işaret kabul ettim ve veda ettim çok da mutluyum.”

"Hiç istemeden yaptım"

Didem Soydan “Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“‘Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu ve bir anda sana hiç böyle bir işle ilgili bir bilgin, tecrüben olmamasına rağmen bir para veriyorlar ve evinin bir aylık kirası çıkıyordu. Ben de tabii ki kabul ettim.”

“Hiç yeteneğim olmadığı bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Çok uzun zamandır hayır diyorum. Teklif geldiğinde hâlâ şaşırıyorum.”