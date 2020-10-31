Didem Soydan itiraf etti: Şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten başkasını görmüyor

YouTube'da yayınlanan "Aşırı Prestijlilerle Kısa Görüşmeler" programına konuk olan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını verdi.

Manken ve fotomodel Didem Soydan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Mankenliği bıraktım ama bundan kimsenin haberi yok. Tanıtım modelliğine devam ediyorum.

2003’te mankenliğe başladım. ‘Çirkin kızlar da model olabilir’ akımının öncüsüyüm. Burnum kemikliydi. 46 kiloydum ve saçlarım erkek gibi kısacıktı.

Geçenlerde ünlü bir markanın yüzü olmam için teklif geldi, ayı gibi para veriyorlardı. Hem Instagram sayfamı yoruma açmamı istediler, hem de kendi fotoğrafçım ile çalışmamı engellediler. Kabul etmedim.

Benim manyak fanlarım yok ama sağlam takipçilerim var. Twitter'da küfür edenlere dava açıyorum. Bugüne kadar 40 bin TL kazandım. Hepsini köy okullarına gönderdim.

İki yıldır alışveriş yapmıyorum. Sürdürülebilir modaya inanıyorum."

Oyuncu Burak Deniz'le aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen Didem Soydan, kendisine yöneltilen "Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusunu da, "Hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" şeklinde yanıtladı.