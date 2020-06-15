Didem Soydan hakkında 'pornocu, fetişist' ifadeleri kullanan Erol Köse'ye soruşturma başlatıldı!

Ünlü model Didem Soydan, kendisine "Pornocu isyan etmiş bak hele.." ifadelerini kullanan Erol Köse hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Didem Soydan tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Erol Köse hakkında şu ifadelerde bulundu: "Erol Köse sosyal medya platformu Twitter'da @drerolkose isimli hesabı üzerinden Didem Soydan hakkında 'Pornocu Didem Twitter'da devlet yönetimine gider yapmış!' paylaşımı yapmıştır.

Yine aynı gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden Didem Soydan'a ait görüntülerle birlikte 'Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Pornocu isyan etmiş bak hele..

Didem Soydan teşhircidir, fetişisttir, toplumsal dejenerasyon virüsüdür. Tedavi edilmelidir.' Şeklinde suç teşkil eden ifadeler kullanmıştır.

Didem Soydan, hakkında yazılan söz konusu içeriklerde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortamda onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldüğünü ifade etti.

Soydan, Erol Köse'nin şahsı hakkında hakaret içerikli sözler paylaştığı iddiayla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soydan'ın şikayeti sonrası Erol Köse hakkında soruşturma başlattı.