Didem Soydan, Forum İstanbul'da podyuma çıktı

İSTANBUL, (DHA) FORUM İstanbul Alışveriş Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu bir defileye ev sahipliği yaptı. Didem Soydan, Umut Eker, sosyal medya fenomeni Sebi Bebi, Kubilay Sakarya, Duygu Şenyürek ve Fulya Sezon ile Modafobik kullanıcı adı ile Instagram fenomeni olan Tuna Mert\'in de podyuma çıktığı defilede birçok farklı markanın ürünlerinden kombinler beğeniye sunuldu.

Alışveriş merkezinden alışveriş yapanlar da internet aracılığıyla defileye dahil oldu. Forum İstanbul Alışveriş Merkezi\'nden alışveriş yapan insanlar \"Benim kombinim\" başlığıyla sosyal medyada etiket yaparak kendi yarattıkları kombinle yarışmaya katıldı. Kazananlar ise Pazar günü defilede yer aldı.

İZLEYİCİLER KENDİ KOMBİNLERİ İLE KATILDI

İzleyicilerin arasında Gülay Kamaz, Emre Ertürk, Ece Kıral ve Elif Kart gibi cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de yer aldığı, sosyal medya ve ekranların ünlü yüzleri podyumda buluştu. Etkinlik, DJ Doğuş Çabakçor’un performansıyla devam etti. Ayrıca, Forum İstanbul ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdiği Fashion Week etkinlikleri kapsamında moda dünyasının sevilen isimleri model Didem Soydan, makyaj uzmanı Sebile Ölmez ve stilist Umut Eker’in jürisi olduğu “Benim Kombinim” yarışmasının finali 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi.

Defilenin ardından konuşan Didem Soydan, \"Forum Fashion Week’te senelerdir aynı çizgide, başarılı işler yapılıyor. Bu kez sosyal medya fenomeni arkadaşlarımız da bu güzel ekibe dahil oldu. Bu karmanın eğlenceli ve farklı bir defileortaya çıkarttığını düşünüyorum\" derken, Umut Eker ise \"Forum İstanbul marka karmasını ve ferahlığını çok sevdiğim bir alışveriş merkezi. Burada sevdiğim markaların yeni sezon koleksiyonlarını giymek ve Didem Soydan’la aynı podyumda yürümek çok heyecan verici. Bugün üzerimde taşıdığım markaların ürünlerini de çok beğenerek sergiledim\" dedi.

Yine sosyal medya fenomeni olan ve kendisine ait bir Youtube kanalı bulunan Sebi Bebi ismiyle tanınan Sebile Ölmez ise \"Benim için bu defilenin ayrı bir önemi var. Çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte podyumda olduğum ve yeni trendleri üzerimde taşıdığım için çok heyecanlıyım\" dedi.

\"MODANIN KALBİ BURADA ATTI\"

Cemiyet hayatının isimlerinden Gülay Kamaz ise \"Modanın kalbi gerçekten Fashion Week\'te attı. Moda hayatımızın baş köşesinde olan bir unsur hepimiz için. Özellikle ben Forum İstanbul ve forumda yapılan bütün etkinliklerle,bloggerlarla ve kombinlerle ilgilendiğim için bugüne çok heyecanla geldim. Çok da güzel bir organizasyondu. Gerçekten değişik firmaların değişik kombinlerini herkese hitap edecek şekilde hem şov ağırlıklı hem de insanların sokakta giyip kendilerini beğenebilecekleri şekilde bir arada görmüş olmak çok keyifliydi. Zevkle seyrettim\" dedi.

İzleyiciler arasında yer alan yine cemiyat hayatının isimlerinden biri olan Emre Ertürk ise \"Modanın halkla bütünleştiği ve nabzının bir alışveriş merkezinde atması tamamen global standartlarda olmuş oluyor. O yüzden bizde çok keyifle geldik, izledik, parçası olduk. Tabii bu tip projelerin daha çok yayılması için böyle halkla birlikte interaktif olup izleyicinin o anda alışverişe de motive olabileceği bu tarz projelerin yayılmasına öncülük etmiş oluyor Forum İstanbul. Bu açıdan da tabi çok yerinden buluyorum\" dedi.

EN İYİ KOMBİNİ YAPANLAR HEDİYE ÇEKİ KAZANDI

Yarışma kapsamında moda zevkine güvenen Forum İstanbul ziyaretçileri, alışveriş merkezinde özel olarak hazırlanan alanda, seçtikleri aksesuarlarla kendi stillerini oluşturdu ve çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Yarışmanın kazananları 15 Ekim’de açıklandı ve jüri tarafından kombini en çok beğenilen üç isim Boyner’den 1.000 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu. Pınar Sofuoğlu, Kısmet Ekim Tekinbaş, Aleyna Demir Ekici en iyi kombini yaparak kazanan isimler oldu.

(FOTOĞRAFLI)