Didem Madak belgeseli bugün seyirciyle buluşacak

2011 yılında yitirdiğimiz şair Didem Madak’ı anlatan 'Son Dizesiz Şiirler: Didem Madak' adlı yapımın ilk gösterimi bugün saat 20.00’de, İstanbul Şişli Kent Kültürü Merkezi’nde gerçekleşecek. Filmin yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan, yapımcılığı Fatih Zenginoğlu üstleniyor.

Belgesel yapım, farklı sanatçıların seslendirdiği Didem Madak şiirlerinin kayıtlarından oluşuyor. Bu sanatçılar Defne Yalnız, Musa Uzuner, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Levent Üzümcü, Tuncer Salman, Burak Tamdoğan, Lebip Gökhan, Nebil Sayın ve Hakan Özgömeç.

Yapım adını, Madak’ın Pulbiber Mahallesi adlı şiirindeki “Ve tanrının sana gülümsediğini/ Tekinsiz bir kesinlikle hissediyorduk./ Bir tek senin şiirin bu yüzden son dizesiz kaldı” dizelerinden alıyor.

Filmde şiirleri neden bir kadın hariç, erkek oyuncuların seslendirdiğini ise yönetmeni bir söyleşide şöyle açıklıyor:

“Kadın şiirlerini erkeklere okutmak Fatih’in fikriydi. Çünkü Didem Madak’ın şiirlerinin teması çok kadınsı ve belki sadece kadınların bizden daha farklı algılayabileceği, bizim belki de hiçbir zaman kadınlar kadar iyi algılayamayacağımız şiirleri var. Bu şiirleri erkeklere, hatta daha önce erkeksi, maskülen rollerde oynamış erkeklere okutma fikri farklı bir bakış açısından, insanlara kadın şiirlerini erkekler üzerinden anlatmayı barındırıyor. Fatih, yaşıyor olsaydı belki Didem Madak’ın da çok seveceği muziplikte bir fikir olduğunu düşündü ve bu fikir üzerinden ilerledik.”

Didem Madak kimdir?

Şair Didem Madak, 8 Nisan 1970 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiirleri Öküz, Ludingirra ve Sombahar dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı olan Grapon Kâğıtları İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazandı. Kanser nedeniyle, 24 Temmuz 2011'de, 41 yaşında yaşamını yitiren şair Didem Madak'ın naaşı Edirnekapı'da defnedildi.

Kitapları

Grapon Kağıtları, 2000

Ah'lar Ağacı, 2002

Pulbiber Mahallesi, 2007