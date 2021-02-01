Didem Kınalı'nın İbo Show'da oryantal kıyafeti giymemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu; 11 yıl önceki programla karşılaştırıldı

StarTV'de yayınlanan İbo Show'a konuk olan oryantal Didem Kınalı'nın 12 yıl sonra yeniden katıldığı programdaki kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

Oryantal Didem Kınalı'nın oryantal kostümü giymemesi, sosyal medyada "sansür" tartışmalarına yol açtı. Sosyal medya kullanıcılar, Didem Kınalı'nın 2009 yılındaki görüntülerini paylaşarak, bu hafta giydiği kostümle kıyasladı. Pek çok kişi tarafından, "Kanal aynı, program aynı, isimler aynı değişen tek şey kıyafet!" yorumları yapıldı.

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