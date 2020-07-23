Didem Arslan Yılmaz, Habertürk'ten ayrıldı

Habertürk ekranlarının sembol isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz, kurumla yollarını ayırdığını duyurdu.

Medyaradar'ın haberine göre; Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk’ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan Habertürk’e geri dönmüştü.