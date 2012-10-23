Dicle'de 1'i çocuk 5 kişi öldürüldü!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Uğrak köyünde, silahlı saldırıya uğrayan bir araçtaki 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi kapsamında, Dicle İlçesi’nden Uğrak Köyü’ne dönen ve içerisinde 1'i çocuk 6 kişinin bulunduğu özel otomobilin, köye yaklaşık 2 kilometre kala, silahlı bir kişinin kurduğu barikatla durduruldu. Uğrak köyü yakınlarında, kimliği belirsiz kişilerce durdurulan araçtan indirilen Ramazan Bilge, Latife Bilge, Ramazan Akelma, Hacer Akelma ve 5 yaşında olduğu öğrenilen İbrahim Akelma silahla tarandı.

Dağlık alana kaçtı

Aslen Eğil İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve ismi verilmeyen araç sürücüsünün kan davasıyla alakasının olmadığı ve bu sebepten öldürülmediği iddia edildi. Düşmanlarını kurşuna dizen kişi olayın ardından dağlık alana doğru kaçarak kayıplara karışırken, güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı. Saldırının meydana geldiği olay yerinde cam kırıkları ve kan izleri bulundu.

Vali: Siyasi yönü yok

Cenazelerin ambulanslar ile otopsi yapılmak üzere Dicle Devlet Hastanesi’ne gönderildiği açıklandı. Olayın duyulmasıyla ölenlerin yakınları da hastane önünde gergin bir şekilde beklemeye başladı.

Polis ve jandarmanın, hem hastane girişinde hem de hastane çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldığı ifade edildi. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, olayın siyasi yönü olmadığını, kan davasından kaynaklandığını söyledi