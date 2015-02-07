Dicle Vadisi'ndeki HES projeleri iptal

Diyarbakır’da Dicle Nehri üzerinde yapılması planlanan ve daha önce olan 3 hidroelektrik santral (HES) projesinden birinin 17 Eylül 2014’te iptal edilmesinin ardından geriye kalan 2 HES projesi de iptal edildi.

imctv.com.tr'de yer alan habere göre, Dicle-II Regülatörü ve HES projesine ilişkin olarak projenin alan yönetimi sınırları içinde olduğu, bunun da UNESCO sürecini ve bu kapsamda dünya mirası olarak sunulacak olan Hevsel Bahçelerini ve Dicle Vadisi’ni olumsuz etkileyeceği üzerine iptal edilmesinin ardından Dicle-I ve Dicle-III için de iptal kararı alındı.

Alınan kararın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne de ulaştırıldığı belirtildi.

HES’lerin iptal kararı, projelerin kamuoyunda büyük tepki toplaması, doğa ve tarih tahribatı yaratacağından dolayı alındığı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Ağustos 2013’te aldığı kararla bin 100 hektarlık alanı imara açmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise bu karar üzerine “yürütmenin durdurulması” talebiyle mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

İl Toprak Koruma Kurulu tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Dicle Vadisi’ndeki 7 bin 517 dönümlük tarım arazisinin, tarımsal nitelikten çıkartılmasını kararlaştırılmıştı.

Başvuru, Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’ne ilişkin UNESCO Dünya Mirası’na adaylık sürecinin devam etmesinin yanı sıra alanın yapılaşmaya elverişli olmadığı, imar planları ile birlikte kentin tarihi ve kültürel değerlerinin dikkate alınmadığı belirtilerek yapılmıştı.

Ancak belediyenin bu başvurusuna karşı Bakanlığın olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap vermemesinden dolayı kararın zımnen reddi üzerine konu yargıya taşındı.

22 Ocak’ta Diyarbakır 1. Bölge İdare Mahkemesi Dicle Vadisi ve Hevsel Bahçeleri’nde Çevre Bakanlığı’nın aldığı ‘Yapı Rezerv Alanı’ kararı, mahkeme tarafından iptal edilmişti.