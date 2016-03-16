DiCaprio, ikinci Oscar'ını aldı

88. Oscar Ödül Töreni'nde ilk Oscar ödülünü alan ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, Rusya'ya bağlı Yakutistan'da hazırlanan 'yerli Oscar'ına da kavuştu.

Sputnik’in haberine göre, Yakutistan'daki sinemaseverler ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya 'sinemanın insanları birleştirici bir güç' olduğunu göstermek amacıyla, yerli halkın bağışladığı gümüşlerden yerli bir Oscar hazırlamıştı.

Projenin organizatörü Tatyana Yegorova, heykelciğin geçen hafta Los Angeles'a gönderilip son durağı olan DiCaprio'ya ulaştırıldığını söyledi.