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Yaşam

DiCaprio, ikinci Oscar'ını aldı

Ünlü aktöre Yakutistan'da 'yerli Oscar' verildi

16 Mart 2016 23:50

88. Oscar Ödül Töreni'nde ilk Oscar ödülünü alan ABD'li aktör Leonardo DiCaprio, Rusya'ya bağlı Yakutistan'da hazırlanan 'yerli Oscar'ına da kavuştu.

Sputnik’in haberine göre, Yakutistan'daki sinemaseverler ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya 'sinemanın insanları birleştirici bir güç' olduğunu göstermek amacıyla, yerli halkın bağışladığı gümüşlerden yerli bir Oscar hazırlamıştı. 

Projenin organizatörü Tatyana Yegorova, heykelciğin geçen hafta Los Angeles'a gönderilip son durağı olan DiCaprio'ya ulaştırıldığını söyledi.

 

 

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