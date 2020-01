Diane Kruger'e Fatih Akın filmiyle ödül

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Festivalin yarışma bölümünde En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Palmiye'nin sahibi, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın "Aus des Nichts" (Solgun) adlı filminde ilk kez anadili Almanca ile kamera karşısına geçen Hollywood yıldızı Diane Kruger oldu.

Kruger, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “İlk Almanca filmimle ödül aldığım için çok gururlu ve mutluyum” dedi. Akın'dan “O benim kardeşim” diye bahseden Kruger, Fatih Akın'la film çevirmenin hep hayali olduğunu belirtti. Kruger, ödülü alırken terör saldırılarında hayatlarını kaybeden insanları anmadan geçemeyeceğini de söyledi.

Kruger, Fatih Akın’ın "Aus dem Nichts” (Solgun) filminde eşini ve oğlunu neo-Naziler tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısında kaybettikten sonra hayatını tekrar bir araya toparlamaya çalışan bir kadını canlandırıyor.

En İyi Film ödülü İsveç'e gitti

En İyi Film kategorisinde ise Altın Palmiye ödülü İsveçli yönetmen Rubin Östlund'un "The Square" adlı filminin oldu.

Östlund, merkezine bir müze küratörünü aldığı filminde toplumsal gerginlikleri komedi ile birleştiriyor. Filmde cep telefonunu kaybetmesinin ardından hayatı kontrol dışına çıkan müze küratörünün hikayesi anlatılıyor. Östlund filminde bu hikayeyi anlatırken de ahlak, maskülenlik ve bağnazlığa ilişkin toplumsal tartışmaları sorguluyor.

Dokuz kişilik festival jürisinin başı olan İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, "Çok ciddi bir konu inanılmaz bir yaratıcılıkla işlenmiş. Film çok, çok, çok eğlenceli” dedi.

En iyi yönetmen Sofia Coppola

Başrolünde Clint Eastwood'un oynadığı 1971 yapımı "The Beguiled” filminin yeniden çevrimini beyaz perdeye taşıyan Sofia Coppola, bu filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü aldı. Coppola filmde Amerikan iç savaşında yaralanan bir askerle onu evlerine alan kadın ve kızların hikayelerini anlatıyor.

Bu sene Cannes'da yarışan "The Beguiled” filminin yanı sıra "The Kiling of a Sacred Deer” filminde de oynayan Nicole Kidman, bu filmlerde performanslarıyla olamasa da Cannes Film Festivali 70. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

İskoç yönetmen Lynne Ramsay’ın "You Were Never Really Here” filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen isimse Joaquin Phoenix oldu.

Ramsay, En İyi Senaryo ödülünü "The Killing of a Scared Deer” filminin senaristleri Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou ile paylaştı.

Festival’de Grand Prix ödülü ise Fransız yönetmen Robin Campillo'nun "120 battements par minute” isimli filminin oldu.

