Diane Kruger: Sırf çıplaklık olsun diye soyunma fikrine katılmıyorum

Alman model ve aktris Diane Kruger rol aldığı yeni televizyon dizisi Swimming with Sharks'taki çıplak sahnelerin çekimlerine dair deneyimlerini anlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığı röportajda 45 yaşındaki oyuncu, Roku Channel'da yayımlanacak dizideki çıplaklık içeren kısımların çekimleri sırasında çok tereddüt ettiğini söyledi.

Sanatsal açıdan gerekli olmadığı müddetçe çıplak sahnelerden kaçındığını dile getiren Kruger şu ifadeleri kullandı:

"Seks sahnelerinin arkasındaki motivasyon iyi olmalı. Ekranda öylece çıplak görünmeye ya da bu tip şeyler yapmaya katılmıyorum."

Söz konusu durumlara düşmemek için kendisini koruduğunu söyleyen aktris yeni projesi için başta kararsız kalsa da daha sonra ikna olduğunu belirtti.

"Nasıl görüldüğünü kontrol etmek istedim"

Seksin hayatın bir parçası olduğunu vurgulayan aktris bu sahnelerin gerçek görünmesi için çaba harcadığını açıkladı. Dizginleri elinden bırakmadığını vurgulayan Kruger, "Nasıl görüldüğünü kontrol etmek istedim" diye ekledi.

Dizi tacizci bir stüdyo patronunun muamelelerine maruz kalan bir asistanın hikayesini konu alıyor.

Swimming with Sharks'ta Kruger'ın yanı sıra Kiernan Shipka, Donald Sutherland, Thomas Dekker, Finn Jones, Erika Alexander, Ross Butler gibi isimler rol alıyor.

Yapım George Huang'ın yazıp yönettiği, 1994 tarihli aynı adlı filmden ilham alıyor. Bahsi geçen filmde Kevin Spacey, Michelle Forbes ve Benicio Del Toro birlikte kamera karşısına geçmişti.

Swimming with Sharks'ın ilk bölümü 15 Nisan'da yayımlanacak.

Tıpkı Krueger gibi yakın zamanda birçok kadın oyuncu çıplaklık içeren sahnelerin çekimleri sırasında rahatsızlık duyduklarını dile getirmişti.

Kirsten Dunst, 2006 yapımı Marie-Antoinette'deki set deneyimine dair, "Tüm işimiz oynaşmak gibiydi ve bundan memnun değildim" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Renee Zellweger de çıplaklık içeren bir sahneden önce yapımcının kendisine şarap içmeyi önerdiğini ve "Al bunu iç o zaman yaparsın dediğini" söylemişti.