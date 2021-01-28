Diagne, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almadı

Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin transferi için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştığı iddia edilirken Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, takımın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda Diagne yer almadı.

Diagne'nin yanı sıra Sekidika da yer kadroda yer almazken Onyekuru ve Halil Dervişoğlu kamp kadrosuna dahil edildi.

Diagne'ninyakın zamanda İstanbul'dan ayrılarak Premier Lig ekibine imza atması bekleniyor.

Diagne, geçtiğimiz sezon da Belçika ekibi Club Brugge' e kiralanmış sadece 6 maçta forma giymişti.

Senegalli golcü bu sezon ise Süper Lig'de 15 maçta forma giyerken 9 gol atma başarısı gösterdi.

İşte Galatasarayın kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.

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