Diablo III’ün çıkış tarihi nihayet açıklandı

T24 - Tüm dünyada büyük yankı uyandıran efsanevi serinin yeni oyunu Diablo III, 15 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunulacak.

Oyun dünyasına adını büyük harflerle yazdıran Blizzard‘ın yaptığı açıklamada, beta testlerinde artık sona yaklaşıldığı, önümüzdeki iki aylık süreçte oyunun son halinin en iyi şekilde kullanıcılarla buluşturulacağı belirtildi. Oyunda beş kahramandan birini (barbarian, witch doctor, wizard, monk veya demon hunter) seçebileceksiniz. Seçtiğiniz karakterle şeytanın tükenmek bilmeyen askerlerine karşı amansız bir savaşın içine gireceksiniz. Oyuncular Sanctuary’yi Burning Hells’in güçlerinden kurtarıp, tehlikeli ortamlara girip tecrübelerini ve yeteneklerini geliştirebilecek. Diablo III’ün dijital versiyonu 60 dolar, koleksiyon versiyonu ise 100 dolara satılacak. Koleksiyon içeriğinde, iki disklik set arkası sahnelerini içeren DVD/Blu-ray seti, oyundaki müziklerin bulunduğu soundtrack albümü, Diablo kurukafası, oyunun hazırlanış sürecindeki çizimleri ve 4 GB USB Soulstone bellek yer alıyor.