DHA’ya TFMD’den 2 ödül

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği \'TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 Ödülleri\' Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nde (BYEGM) yapılan törenle sahiplerini buldu. Doğan Haber Ajansı’ndan Can Erok Günlük Yaşam Fotoğrafı ikinciliği, Muhammet Kaçar da Siyaset Fotoğrafı Mansiyon ödüllerini aldı. Van depreminde hayatlarını kaybeden Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir adına her yıl verilen ödülü ise İhlas Haber Ajansı’ndan İsmail Coşkun aldı.

Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, CHP Milletvekili Didem Engin, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Spor Toto Teşlikat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile çok sayıda foto muhabiri ve gazeteci katıldı.

FOTOĞRAFLAR EN GÜZEL CEVAPTIR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \'TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2017 Ödülleri\' töreninde yaptığı konuşmada, fotoğrafın gücünün ve popülaritesinin hiç değişmediğini, fotoğrafın zihinlerdeki sindirim süresinin çok daha uzun, etkisinin çok daha kalıcı, ifade gücünün ise çarpıcı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

\"Ülkemizin tam anlamıyla bir bağımsızlık mücadelesi içinde olduğunun en somut hali olan 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçeği, henüz çok taze ve hiçbir zaman da unutulmayacak. FETÖ\'cü hainlerin harekete geçtiği o gece sizler de elinize fotoğraf makinelerinizi alarak her yerdeydiniz. Ben de milletvekili ve bakan arkadaşlarımla beraber o gece Meclis\'teydim. Sizler de oradaydınız. Canınız pahasına darbeye hem tanıklık ettiniz hem de tarihi karelere not ettiniz. Hemşehrim, komşum ve arkadaşım foto muhabiri Mustafa Canbaz\'ı o gece kaybettik. Foto muhabirleri çektiği karelerle darbeyi kimin yaptığını, milletin canına kimin kastettiğini, kimlerin televizyonlardan darbe girişimine seyirci kaldığını tarihe kaydetti. Cumhurbaşkanımız aleyhinde hadsiz, hukuksuz bir şekilde hakaretler sıralayanlara sizlerin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar en güzel cevaptır. Bu milletin gönlünde kim var kim yok hepsi o fotoğraflarda vardır. Kayıt altına aldığınız hakikat içeren görüntülerle insanımız ve demokrasimiz adına verdiğiniz mücadelede bizleri yalnız bırakmayacağınıza inancımız tamdır. Zor bir mesleği icra eden foto muhabirlerine sergiledikleri gayret nedeniyle millet adına şükranlarımı sunuyorum.”

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN ÇABA GÖSTERİYORSUNUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise foto muhabirlerinin objektifleri ile tarih yazarken zor şartlarda görev yaptıklarını belirterek, “Bizler birçok alanda birlikteyiz. Foto muhabiri kardeşlerimizi biz meclisteki çalışmalar esnasında, hem de spor müsabakaları esnasında görüyoruz. Duruşları, pozisyonları bir kare fotoğraf için yeri geldiği zaman bir sporcudan çok daha çevik oluyorlar. Yağmur çamur demeden o kareleri yakalayabilmek için çaba gösteriyorlar. Türk basına hizmet veriyorlar” diye konuştu.

YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI 2017 ÖDÜL SAHİPLERİ

TFMD Onur Ödülü Burhan Özbilici /AP, Yılın Basın Fotoğrafı 2017 Osmancan Gürdoğan / Depo Photos, Yılın Haber Fotoğrafı Osmancan Gürdoğan / Depo Photos, Haber Fotoğrafı İkincisi Emin Mengüarslan / Anadolu Ajansı, Haber Fotoğrafı Üçüncüsü Sedat Suna / EPA, Haber Fotoğrafı Mansiyon Emrah Gürel / AP, Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Oğuz Yörük / Sabah Gazetesi, Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi Ali Atmaca / Anadolu Ajansı, Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü Salih Zeki Fazlıoğlu / Anadolu Ajansı, Spor Toto Özel Ödülü Adem Kabayel / Hürriyet Gazetesi, Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon Fatih Erdoğdu / AMK Gazetesi, Yılın Foto Röportajı Kutup Dalgakıran / Sabah Gazetesi, Foto Röportaj İkincisi Bülent Kılıç / AFP, Foto Röportaj Üçüncüsü Emin Özmen / Agence Le Journal, Yılın Haber Serisi Emin Özmen / Agence Le Journal, Haber Seri İkincisi Mert Gökhan Koç / Hürriyet Gazetesi, Haber Seri Üçüncüsü Dağhan Kozanoğlu / Milliyet Gazetesi, Yılın Portre Fotoğrafı Kerem Kocalar / Anadolu Ajansı, Portre Fotoğrafı İkincisi Halil Sağırkaya / Anadolu Ajansı, Portre Fotoğrafı Üçüncüsü Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi, Porte Fotoğrafı Mansiyon Haşim Kılıç / Hürriyet Gazetesi, Porte Fotoğrafı Mansiyon Metin Aktaş / Anadolu Ajansı, Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı Cem Genco / Anadolu Ajansı, Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi Can Erok / Doğan Haber Ajansı, Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü Emin Özmen / Agence Le Journal, Günlük Yaşam Fotoğrafı Mansiyon Göktürk Fırat / İHA, Günlük Yaşam Fotoğrafı Mansiyon Sadık Cangel / İHA, Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı Mahmut Serdar Alakuş / Anadolu Ajansı, Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi Burak Doğansoysal / Serbest, Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü Ali İhsan Öztürk / Anadolu Ajansı, Çevre ve Doğa Fotoğrafı Mansiyon Sedat Suna / EPA, Yılın Siyaset Fotoğrafı Arif Hüdaverdi Yaman / Anadolu Ajansı, Siyaset Fotoğrafı İkincisi Yavuz Özden / Milliyet Gazetesi, Siyaset Fotoğrafı Üçüncüsü Hüseyin Aldemir / Reuters, Siyaset Fotoğrafı Mansiyon Muhammet Kaçar / DHA, Rafet Hüner Özel Ödülü Sadık Cangel / İHA, Mustafa Pekcan Özel Ödülü Necati Savas / Cumhuriyet, Sebahattin Yılmaz - Cem Emir Özel Ödülü İsmail Coşkun / İHA



